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О забавных ситуациях на выборах рассказала Лидия Ермошина

18.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Лидия Ермошина сообщила, что «к концу основного дня выборов в Центризбирком начали поступать жалобы»:

— Пока суть их не знаю, но про одну забавную могу рассказать. Она поступила от молодого человека, голосующего впервые. Его оштрафовала ГАИ за то, что он припарковал машину в неположенном месте. Он считает, что ЦИК должен принять меры для отмены административного штрафа, поскольку юноша ехал на выборы. Правда, почему-то при этом автомобиль находился возле его собственного дома, — сообщила председатель Центризбиркома.

Лидия Ермошина с улыбкой отметила, что «молодое современное поколение порой действует как восьмидесятилетние бабушки, которые тоже решают вопросы подобным образом».

Глава ЦИК также поделилась информацией, которую ей предоставили с сайта правозащитников «За свободные выборы».

— Ситуация такова: одного из наблюдателей удалили с избирательного участка за фотографирование. Более чем забавен комментарий этого наблюдателя. В нем говорится: «На этом участке я не собирался оставаться на подсчет голосов и тогда решил, что лучше пусть меня удалят за фотографирование, чем тихо уйти самому». Вот, собственно говоря, и мотив — спровоцируем скандал, потому что работать не хочется, — резюмировала председатель Центральной комиссии.

Лидия Ермошина привела еще одну цитату из комментария упомянутого наблюдателя: «Приходило помногу избирателей, по 8-10 человек. Они заслоняли ящики для голосования и создавали препятствия для наблюдения».

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Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина 17 ноября рассказала журналистам о нескольких забавных ситуациях, которые возникли в ходе...
 
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