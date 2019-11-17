Поздравили с юбилеем ветерана ГРОЧС

Источник материала: Единство

14 ноября руководители отдела и председатель Совета ветеранов Хмелевский Олег Михайлович поздравили с 60-летним юбилеем Эдуарда Брониславовича АСКЕРКО, чей жизненный и профессиональный путь вызывает искреннее уважение.

Эдуард Брониславович активный, общительный человек, в нем много настойчивости, трудолюбия. Несмотря на свой возраст, он чувствует в себе еще силы и возможности продолжать работать, занимаясь пассажирскими перевозками, передавать свой опыт, знания другим. Обладая разносторонними способностями, уважаемый юбиляр отремонтировал собственный дом, построил баню, занимается воспитанием 5-летней внучки.

Много теплых слов в адрес именинника прозвучало от руководителя горрайотдела Владимира Николаевича Пикузы. Трепетными и трогательными были воспоминания юбиляра и председателя Совета ветеранов, которые долгое время работали плечом к плечу.

Поздравляя Эдуарда Брониславовича со знаменательной датой и вручая подарки, все желали юбиляру здоровья и бодрости еще на долгие годы, всегда сохранять хорошую физическую форму, оптимизм и жизнелюбие.

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