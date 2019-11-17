ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравили с юбилеем ветерана ГРОЧС

18.11.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

14 ноября руководители отдела и председатель Совета ветеранов Хмелевский Олег Михайлович поздравили с 60-летним юбилеем Эдуарда Брониславовича АСКЕРКО, чей жизненный и профессиональный путь вызывает искреннее уважение.

Эдуард Брониславович активный, общительный человек, в нем много настойчивости, трудолюбия. Несмотря на свой возраст, он чувствует в себе еще силы и возможности продолжать работать, занимаясь пассажирскими перевозками, передавать свой опыт, знания другим. Обладая разносторонними способностями, уважаемый юбиляр отремонтировал собственный дом, построил баню, занимается воспитанием 5-летней внучки.

Много теплых слов в адрес именинника прозвучало от руководителя горрайотдела Владимира Николаевича Пикузы. Трепетными и трогательными были воспоминания юбиляра и председателя Совета ветеранов, которые долгое время работали плечом к плечу.

Поздравляя Эдуарда Брониславовича со знаменательной датой и вручая подарки, все желали юбиляру здоровья и бодрости еще на долгие годы, всегда сохранять хорошую физическую форму, оптимизм и жизнелюбие.

www.minobl.mchs.gov.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Борисовском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям стали уже традиционными чествования юбиляров, организованные Советом ветеранов, руководством отдела.
 
Новости дня
Новости общества
 
А вот и первые морозы! Погода в Могилеве на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика