Новые тарифы, безбагажный перелет, увеличение веса ручной клади. С сегодняшнего дня у «Белавиа» изменения

Источник материала: Tut.by

С 18 ноября «Белавиа» переходит на новую структуру тарифов. Она позволит пассажирам самим выбирать набор услуг для перелета, сообщает сайт авиаперевозчика. Кроме того, в рамках новой концепции авиакомпания увеличивает вес ручной клади с 8 до 10 кг.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В новой системе тарифов доступны безбагажные тарифы. В зависимости от направления разница между ценой безбагажного перелета «туда-обратно» и минимальной стоимостью билета с багажом будет составлять до 65 евро. А количество мест и стоимость авиабилетов в различных тарифных брендах будет варьироваться и зависеть от ряда факторов — например, вместимости самолета и количества пассажиров на рейсе.

Так, минимальная стоимость билета «туда-обратно» без багажа в Калининград будет начинаться от 85 евро (ранее минимальная цена авиаперевозки с багажом начиналась и остается на данный момент от 115 евро), из Минска в Прагу — от 166 евро (минимальная цена с багажом ранее от 204 евро, сейчас — от 191 евро), из Минска в Киев — от 109 евро (минимальная цена с багажом ранее 134 евро, сейчас — 139 евро).

— Новые правила тарифов распространяются на авиабилеты, приобретенные с 18 ноября в рамках новой тарифной концепции, — написано на сайте «Белавиа». — К авиабилетам, оформленным ранее, применяются правила, действовавшие на момент покупки авиабилета. В то же время с 18 ноября ко всем авиабилетам будут применяться новые правила по размерам каждого места ручной клади.

Авиакомпания обращает внимание, что по безбагажным тарифам ручную кладь нельзя будет сдавать в багаж.

— В связи с этим необходимо заранее ознакомиться с правилами провоза ручной клади, где, как и прежде, запрещено везти все острые, режущие и колющие предметы, взрывчатые вещества, сжатый и сжиженный газ, — напоминают в авиакомпании. — В ручной клади разрешается провозить жидкости общим объемом 1 литр в упаковках не более 100 мл.

Какие тарифы сейчас есть у авиакомпании?

Все тарифы разделены на пять групп. Это «Промо», «Лайт», «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».



Фото с сайта belavia.by

— В тарифных брендах «Промо» и «Лайт» мы предлагаем самые доступные по стоимости авиабилеты, — сообщает «Белавиа». — Оба бренда дают возможность бесплатно перевезти ручную кладь весом не более 10 кг. При необходимости покупки багажа стоимость провоза одного чемодана снижена с 50 до 25 евро.

В тарифы группы «Смарт» включен бесплатный провоз одного места ручной клади весом до 10 кг плюс — зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Кроме того, они предусматривают возможность бесплатно предварительно выбрать отдельные категории мест на борту.

Условия тарифа «Флекс» предполагают кроме бесплатного провоза ручной клади бесплатный провоз одного места багажа весом до 32 кг. Услуга предварительного выбора места в салоне, а также изменения даты вылета и возврата билета предоставляются бесплатно.

Больше всего преимуществ включает тариф «Бизнес». Здесь возможен бесплатный провоз двух мест ручной клади весом не более 10 кг каждое, а также двух мест зарегистрированного багажа весом до 32 кг каждое. В списке плюсов — бесплатный предварительный выбор места на борту и возможность менять и возвращать билеты до и после вылета. Кроме того, такие пассажиры получают приоритетную посадку, обслуживание в бизнес-зале и отдельную стойку регистрации.

Что касается спортивного снаряжения, то по тарифам групп «Смарт», «Флекс» и «Бизнес» оно перевозится согласно действующим правилам авиакомпании без дополнительной оплаты.