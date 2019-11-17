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«За счет нас "прощупали" рынок». В Минске закрываются все магазины Reserved, Mohito, Cropp, House

18.11.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске закрываются все магазины польского бренда LPP, куда входят Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House. Белорусские компании развивали точки по франшизе, но теперь терпят убытки. Что происходит — в материале TUT.BY.


В мае мы писали, что в торговом центре Galleria Minsk неожиданно ликвидировали магазин польского бренда Reserved. В группе компаний «Рапа» TUT.BY объяснили, дело не в новом магазине H&M, а в сотрудничестве с польской стороной — компанией LPP.

Теперь в Galleria Minsk закрыли магазин Sinsay, вскоре ликвидация ждет Mohito, Cropp, House, а также Reserved в Green City. Эти магазины еще работают, правда с Cropp и House уже сняли вывески. Оказывается, польская сторона даже не стала выкупать открытые по всем условиям франшизы магазины. Дальше поляки заинтересованы развивать бренды самостоятельно.

Франчайзи: «В последний момент польская сторона отказалась от покупки наших магазинов»


Магазин Sinsay в ТЦ Galleria Minsk во время ликвидации, сейчас он закрыт

В Беларуси пять брендов портфеля LPP развивали группа компаний «Рапа» и компания «ТДМ-импорт».

Первые занималась магазинами Reserved, Mohito и Sinsay. Управляющий розничными проектами группы компаний «Рапа» Антон Семененко говорит, что польские партнеры делали все, чтобы разорвать отношения с белорусскими компаниями.

— Был заключен договор о том, что польская сторона покупает у нас эти магазины (Reserved, Mohito, Sinsay), но в последний момент они отказались от покупки. Они непорядочно себя повели — не выдержали согласованные условия контракта франчайзинга и договора о купле-продаже магазинов. LPP Делали все, чтобы закрыть эти магазины и не развивать бизнес как франчайзинговый партнер.


Компания «ТДМ-импорт» развивала два бренда — House и Cropp. С House сотрудничество началось еще в 2006 году, когда бренд не входил в портфель LPP. С 2016 года белорусской компании удалось договориться с LPP о покупке франшизы.

— Оборудование нужно было закупать у польских производителей, при том, что аналоги другого производства можно было купить и дешевле. Контроль перед запуском также должны были осуществлять только польские специалисты. Все условия по франшизе мы соблюдали, — рассказывает руководитель «ТДМ-импорт».

Два бренда от «ТДМ-иморт» были представлены в ТРЦ Galleria Minsk. House работал еще в Гродно и Бресте. Но дальше четырех магазинов развитие не шло.

«Сомневаюсь, что мы могли бы сделать так в Польше»


Руководство компании «ТДМ-импорт» объясняет, весной в 2019 году представителей белорусской компании пригласили в Гданьск на встречу с вице-президентом LPP. Тогда поступило предложение выкупить в Минске магазины у «ТДМ-импорт», после обсуждались условия. А уже в августе LPP перестали поставлять товар и прислали уведомление о расторжении договора франшизы. В итоге магазины, которые открывал «ТДМ-импорт» в Минске, LPP тоже не выкупил.

— В последний момент LPP по надуманным предлогам расторгли договоры. Мы вкладывали большие деньги в открытие магазинов, у нас был заключен контракт на пять лет. А получилось так, что за счет нас и «Рапы», LPP «прощупали» белорусский рынок без финансовых рисков.


Сейчас с магазинов House и Cropp в ТЦ Galleria Minsk сняли вывески, но они все еще работают

Руководитель компании говорит, когда польская сторона убедилась в том, что им интересно развивать свои бренды в Беларуси, они расторгли договоры с франчайзи.

— Осадок остался неприятный, у нас большие финансовые потери. Иностранные компании могут так поступать, но я сомневаюсь, что мы могли бы сделать так в Польше. По договору, все спорные вопросы решают в суде Гданьска. Сейчас мы консультируемся с юристами, как будем поступать в данной ситуации.

Что говорит руководство LPP?

Директор по развитию и инвестициям LPP Ян Грунт рассказал, что комментировать закрытие партнерских магазинов в Минске в компании не готовы.

— Могу подтвердить, что наша компания заинтересована и будет открывать собственные магазины в Беларуси в ближайшее время. Мы уже в контакте с крупными торговыми объектами, — сказал руководитель. От других комментариев он воздержался.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Белорусские компании развивали точки по франшизе, но теперь терпят убытки. Что происходит - объясняют белорусские франчайзи.
 
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