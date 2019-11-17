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Главреда «Белпартизана» обязали заплатить чиновнику почти 5 тысяч рублей за репост из канала NEXTA
18.11.2019 14:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 ноября суд Советского района Минска обязал главного редактора сайта «Белорусский партизан» заплатить 4,6 тысячи рублей главе Слонимского райисполкома Геннадия Хомича — за перепечатку непроверенной информации о нем из Telegram-канала NEXTA. О решении суда
Суд решил, что Калинкина должна заплатить 3 тысячи рублей чиновнику в качестве компенсации морального вреда, а также 1653 рубля за судебные издержки.
Изначально глава исполкома Геннадий Хомич
Адвокат Светланы Калинкиной, Олег Агеев, заявил на суде, что его клиентка частично признает свою вину, хотя и считает сумму завышенной: «Она добровольно приняла меры для заглаживания нанесенного ущерба, публикация удалена с сайта».
«Да, Хомич готов к критике, но критика — это не обвинение в совершении преступления. Тут явное обвинение в том, чего Хомич не совершал», — пояснила позицию адвокат чиновника Мария Колесова-Гудилина.
Напомним, кроме «Белорусского партизана» компенсацию за репост информации из телеграм-канала NEXTA
Суд также
В обосновании
«Информация <…> вызвала большое количество негативных отзывов о Хомиче и его супруге в сети Интернет, негативные высказывания людей на улице, вызвала необходимость оправдываться», — указано в документах, которые опубликовала адвокат чиновника.
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Светлану Калинкину обязали заплатить компенсацию главе Слонимского района за перепечатку непроверенной информации о нем.
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