Главреда «Белпартизана» обязали заплатить чиновнику почти 5 тысяч рублей за репост из канала NEXTA

Источник материала: Tut.by

18 ноября суд Советского района Минска обязал главного редактора сайта «Белорусский партизан» заплатить 4,6 тысячи рублей главе Слонимского райисполкома Геннадия Хомича — за перепечатку непроверенной информации о нем из Telegram-канала NEXTA. О решении суда сообщает «Радыё Свабода».



Фото: Радыё Свабода

Суд решил, что Калинкина должна заплатить 3 тысячи рублей чиновнику в качестве компенсации морального вреда, а также 1653 рубля за судебные издержки.

Изначально глава исполкома Геннадий Хомич требовал с журналистки 50 тысяч, но потом снизил планку до 10 тысяч. Суд удовлетворил втрое меньше.

Адвокат Светланы Калинкиной, Олег Агеев, заявил на суде, что его клиентка частично признает свою вину, хотя и считает сумму завышенной: «Она добровольно приняла меры для заглаживания нанесенного ущерба, публикация удалена с сайта».

«Да, Хомич готов к критике, но критика — это не обвинение в совершении преступления. Тут явное обвинение в том, чего Хомич не совершал», — пояснила позицию адвокат чиновника Мария Колесова-Гудилина.

Напомним, кроме «Белорусского партизана» компенсацию за репост информации из телеграм-канала NEXTA придется заплатить «Вечернему Бобруйску» (2 тысячи рублей компенсации плюс все судебные издержки) и изданию 21.by (1500 рублей по мировому досудебному соглашению).

Суд также решил, что сам владелец телеграм-канала NEXTA Степан Путило должен выплатить главе Слонимского района 3000 рублей плюс все расходы на иск. Сам блогер уже заявил, что платить ничего не собирается.

В обосновании иска глава Слонимского райисполкома Геннадий Хомич указывал, что в своем телеграм-канале Степан Путило в августе распространил недостоверную информацию, не имея никаких подтверждений. Якобы Хомич и супруга привлекались к ответственности за управление машиной в пьяном виде, а также что чиновник не может отчитаться за расходование бюджетных денег.

«Информация <…> вызвала большое количество негативных отзывов о Хомиче и его супруге в сети Интернет, негативные высказывания людей на улице, вызвала необходимость оправдываться», — указано в документах, которые опубликовала адвокат чиновника.