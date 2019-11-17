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В нынешнем сезоне жители приграничных деревень Украины пересекли границу более 20 тысяч раз для сбора ягод

18.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В нынешнем сезоне жители приграничных деревень Украины пересекли границу более 20 тысяч раз для сбора ягод
Граждане Украины более 20 тысяч раз посетили Беларусь с целью сбора дикоросов в местах сезонного пропуска на территории Полесского лесхоза. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

В текущем году военнослужащие Пинского погранотряда в два этапа осуществляли пропуск граждан 10 украинских приграничных деревень для сбора ягод и грибов на территории Полесского лесхоза: с 1 июля по 10 августа продлился первый этап, второй – с 1 сентября до 15 ноября. В этом году на основе ранее полученных пропусков в пограничную полосу законное право посещать белорусскую территорию имели около 800 граждан Украины. Такое же количество граждан уплатили и госпошлину за посещение республиканского заказника «Ольманские болота» в соответствии с решением Столинского райисполкома, принятом в 2015 году.


В нынешнем сезоне жители приграничных деревень Украины пересекли границу более 20 тысяч раз для сбора ягод
В трех местах пропуска на направлениях деревень Дроздынь, Березовое, Познань граждане Украины пересекли границу почти 20 800 раз, более 2 тысяч раз – несовершеннолетние.  В прошлом 2018 году общее количество посещений составило более 27 тысяч раз.

Особенностью этого года стало уменьшение почти в 3 раза по сравнению с 2018 годом нарушений границы на данном направлении. За весь период сбора дикоросов сотрудники Пинского погранотряда задержали 17  нарушителей пограничного законодательства, 6 из которых – несовершеннолетние. В минувшем году нарушителей было почти 50.


В нынешнем сезоне жители приграничных деревень Украины пересекли границу более 20 тысяч раз для сбора ягод
Нарушители привлечены к административной ответственности,  отдельные из них  были оштрафованы, а также депортированы из страны. В ближайшие годы они не смогут попасть в Беларусь, а соответственно воспользоваться привилегией и в упрощенном порядке пересечь границу для сбора ягод и грибов в местах временного пропуска.

 
 
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