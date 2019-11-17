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В нынешнем сезоне жители приграничных деревень Украины пересекли границу более 20 тысяч раз для сбора ягод
18.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В текущем году военнослужащие Пинского погранотряда в два этапа осуществляли пропуск граждан 10 украинских приграничных деревень для сбора ягод и грибов на территории Полесского лесхоза: с 1 июля по 10 августа продлился первый этап, второй – с 1 сентября до 15 ноября. В этом году на основе ранее полученных пропусков в пограничную полосу законное право посещать белорусскую территорию имели около 800 граждан Украины. Такое же количество граждан уплатили и госпошлину за посещение республиканского заказника «Ольманские болота» в соответствии с решением Столинского райисполкома, принятом в 2015 году.
Особенностью этого года стало уменьшение почти в 3 раза по сравнению с 2018 годом нарушений границы на данном направлении. За весь период сбора дикоросов сотрудники Пинского погранотряда задержали 17 нарушителей пограничного законодательства, 6 из которых – несовершеннолетние. В минувшем году нарушителей было почти 50.
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В нынешнем сезоне жители приграничных деревень Украины пересекли границу более 20 тысяч раз для сбора ягод
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