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Губернатор, мэр и помощник президента неожиданно приехали в гомельский «Хутор» и рассказали о новой школе

18.11.2019 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник утром в микрорайон «Хутор» неожиданно пожаловали высокие гости — губернатор, мэр, помощник президента. Цель визита чиновников — встреча с местными жителями, точнее — с жителем, молодой мамой Юлией Нестеренко. В середине октября она от имени инициативной группы микрорайона звонила на горячую линию помощнику президента Юрию Шулейко и задала волнующий тысячи людей вопрос: когда в «Хуторе» наконец, появится обещанная много лет назад школа? Сегодня чиновники пригласили женщину на встречу.


Собрание состоялось в одном из кабинетов школы № 15, журналистов на него не позвали.

— Мне позвонили и назначили время встречи. От инициативной группы я была одна, также на встрече присутствовали педагоги школы № 15, — рассказывает Юлия.

Гомельчанка говорит, что осталась довольна разговором с чиновниками, так как ей подробно все рассказали и объяснили.

Так, новую школу, которую микрорайон ждет уже целое десятилетие, обещают начать строить в 2020 году. Пока же подвозить детей в учебные заведения, расположенные в других микрорайонах, планируют на специальных школьных автобусах.

Также чиновники пообещали исполнить еще одну просьбу местных жителей — установить в «Хуторе» новогоднюю елку.


Пустырь, на котором еще 10 лет назад обещали построить школу

Напомним, 8 сентября жители микрорайона «Хутор» создали петицию, в которой требовали построить им школу. Ведь старая уже давно перегружена. Большая часть семей, поселившихся в новых домах — многодетные. Новоселам еще 10 лет назад на стадии проекта микрорайонов обещали три школы и три детских сада, однако пока у жителей есть только магазин и почта.

Вместе с тем, не попавшие в единственную в округе школу № 15 ученики вынуждены посещать учреждения образования соседних районов. Чтобы добраться на учебу, некоторым детям приходится выходить из дома в 6.30 и ехать с пересадками.

Многие родители скандал в школе № 15 связывают именно с перегруженностью учебного заведения. Ведь на 800 мест здесь приходится 1800 учеников.

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В понедельник утром в микрорайон «Хутор» неожиданно пожаловали высокие гости - губернатор, мэр, помощник президента. Цель визита чиновников - встреча с местными...
 
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