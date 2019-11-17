|
Губернатор, мэр и помощник президента неожиданно приехали в гомельский «Хутор» и рассказали о новой школе
18.11.2019 16:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник утром в микрорайон «Хутор» неожиданно пожаловали высокие гости — губернатор, мэр, помощник президента. Цель визита чиновников — встреча с местными жителями, точнее — с жителем, молодой мамой Юлией Нестеренко. В середине октября она от имени инициативной группы микрорайона звонила на горячую линию помощнику президента Юрию Шулейко и задала волнующий тысячи людей вопрос: когда в «Хуторе» наконец, появится обещанная много лет назад школа? Сегодня чиновники пригласили женщину на встречу.
Собрание состоялось в одном из кабинетов школы № 15, журналистов на него не позвали.
— Мне позвонили и назначили время встречи. От инициативной группы я была одна, также на встрече присутствовали педагоги школы № 15, — рассказывает Юлия.
Гомельчанка говорит, что осталась довольна разговором с чиновниками, так как ей подробно все рассказали и объяснили.
Так, новую школу, которую микрорайон ждет уже целое десятилетие, обещают начать строить в 2020 году. Пока же подвозить детей в учебные заведения, расположенные в других микрорайонах, планируют на специальных школьных автобусах.
Также чиновники пообещали исполнить еще одну просьбу местных жителей — установить в «Хуторе» новогоднюю елку.
Напомним, 8 сентября жители микрорайона «Хутор»
Вместе с тем, не попавшие в единственную в округе школу № 15 ученики вынуждены посещать учреждения образования соседних районов. Чтобы добраться на учебу, некоторым детям приходится выходить из дома в 6.30 и ехать с пересадками.
Многие родители
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Губернатор, мэр и помощник президента неожиданно приехали в гомельский «Хутор» и рассказали о новой школе
В понедельник утром в микрорайон «Хутор» неожиданно пожаловали высокие гости - губернатор, мэр, помощник президента. Цель визита чиновников - встреча с местными...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)