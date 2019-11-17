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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти супругов, которые отдыхали в Египте
18.11.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На данный момент уголовное дело по факту смерти супругов, которые были в отпуске в Шарм-эль-Шейхе, не возбуждено. Следователи продолжают проверку и обращаются к гражданам, которым что-либо известно об инциденте, связаться с управлением СК по Минску.
Напомним, семейная пара отдыхала в Египте в конце октября. В один из вечеров супруги почувствовали недомогание. Ночью жена вызвала скорую, мужа забрали в местную больницу, где он скончался. Через несколько дней женщина вернулась в Минск с серьезными жалобами на здоровье. В тот же день скорая увезла ее в инфекционную больницу, где почти три недели врачи сражались за ее жизнь, но 13 ноября минчанка умерла.
Сын погибшей
Как только в Минск доставили тело мужчины, его родственники обратились с заявлением в Следственный комитет, который проводит проверку по делу. Сразу после смерти женщины также была начата проверка. Пресс-служба СК
По делу назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы. Следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим какой-либо информацией об указанном инциденте, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по городу Минску по телефону: 8 017 389 55 55.
Департамент по туризму Беларуси рекомендовал турфирмам воздержаться от направления белорусских туристов в отель Shаrm Reef 4*, где отдыхала минская семейная пара.
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Следователи не смогли допросить погибшую женщину, пока она была в больнице, так как на тот момент она уже была в бессознательном состоянии.
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