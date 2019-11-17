Как выглядит витебский долгострой - дорога в Билево, который обещают сдать к «Дажынкам-2020»

Источник материала: Tut.by

Строительство дороги , соединяющей проспект Строителей и улицу Генерала Ивановского в Билево, стало очередным витебским долгостроем. Объект начали строить в 2013 году, но потом работы забросили. Возобновили их в 2017 году, когда, по первоначальному плану, здесь уже должны были ездить автомобили. Затем дорогу обещали открыть в 2019 году. Однако сдачу объекта в очередной раз перенесли: теперь уже — к «Дажынкам-2020». Перерезать «красную ленточку», очевидно, будет уже новый мэр Витебска — нынешний градоначальник Виктор Николайкин избран в парламент.





Новая дорога — длиной около километра — соединит проспект Строителей с микрорайоном Билево. Это позволит разгрузить движение транспорта на Московском проспекте.

Строительство идет с двух сторон, часть проспекта будет проходить под железной дорогой.

Планируется, что движение будет четырехполосным в обе стороны. Вдоль новой улицы хотят посадить деревья, обустроить остановки общественного транспорта, сделать лестницы.

Новый участок дороги планируют открыть к «Дажынкам-2020», которые пройдут в Витебске.





















