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Как выглядит витебский долгострой - дорога в Билево, который обещают сдать к «Дажынкам-2020»
18.11.2019 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Строительство
Новая дорога — длиной около километра — соединит проспект Строителей с микрорайоном Билево. Это позволит разгрузить движение транспорта на Московском проспекте.
Строительство идет с двух сторон, часть проспекта будет проходить под железной дорогой.
Планируется, что движение будет четырехполосным в обе стороны. Вдоль новой улицы хотят посадить деревья, обустроить остановки общественного транспорта, сделать лестницы.
Новый участок дороги планируют открыть к «Дажынкам-2020», которые пройдут в Витебске.
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