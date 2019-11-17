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О портале рейтинговой оценки

18.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Портал рейтинговой оценки создается в целях повышения эффективности работы с гражданами, качества обеспечения жизнедеятельности населения, открытости государственных органов, дальнейшей дебюрократизации деятельности госорганов и организаций, формирования системы рейтинговой оценки гражданами эффективности деятельности объектов оценки путем анкетирования, проведения опросов в сети Интернет и иных мероприятий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Доступ к порталу рейтинговой оценки будет свободным и бесплатным.

Его пользователи – граждане, госорганы и организации, в том числе уполномоченные госорганы и организации; иные субъекты, оказывающие услуги и (или) осуществляющие административные процедуры, зарегистрированные на портале на добровольной основе.

Электронное информационное взаимодействие в автоматическом и (или) автоматизированном режиме государственных информационных ресурсов (систем) с порталом будет осуществляться посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Рейтинг объектов оценки будет формироваться автоматически на основании оценок граждан, выставленных ими в анкете объекта оценки по каждому из базовых критериев оценки.

Граждане смогут оставить комментарий на портале об эффективности деятельности объекта оценки, который не является обращением, но будет учитываться объектом оценки в целях улучшения качества обслуживания населения.

Объект оценки будет наполнять портал достоверной и актуальной информацией, его касающейся, осуществлять мониторинг и анализ оценок, принимать необходимые меры по повышению качества обслуживания населения и др.

Владелец портала рейтинговой оценки – Министерство связи и информатизации, его оператор – научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Институт прикладных программных систем».

В частности, уполномоченные госорганы и организации в порядке, определяемом владельцем портала, будут формировать и на постоянной основе актуализировать локальные реестры объектов оценки, предоставлять соответствующую информацию для наполнения общего реестра объектов оценки. Не реже одного раза в полугодие – осуществлять мониторинг и анализ эффективности деятельности объектов оценки, включенных в их локальный реестр объектов оценки, отслеживать полученные ими оценки, а также изменение их позиции в рейтинге объектов оценки и др.

По результатам осуществления мониторинга и анализа эффективности деятельности объектов оценки они будут направлять объектам оценки, включенным в их локальный реестр объектов оценки, рекомендации о принятии мер, направленных на повышение качества обслуживания населения и (или) осуществления административных процедур.

Постановление, за исключением отдельных положений, вступает в силу после его официального опубликования.

www.government.by

 
 
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