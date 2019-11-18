Китайский режиссер, который приехал в Гомель и пропал, нашелся

Источник материала: Tut.by

Гражданин Китая, который прилетел сначала в Минск, а затем приехал в Гомель и там пропал , нашелся. Об этом TUT.BY сообщила его знакомая.

41-летний режиссер кукольного театра из Китая Чей Йонг Фей 13 ноября прилетел в Минск. Здесь он посетил детский театр кукол в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи, а через пару дней неожиданно уехал в Гомель. Там он сходил в кукольный театр, после чего связь с ним пропала. Телефон иностранца был недоступен, на сообщения в мессенджерах мужчина не отвечал.

Столичные знакомые китайского режиссера забили тревогу — обратились в милицию и поисковый отряд «Симуран».

Сегодня днем пропавший иностранец нашелся. Он сам вышел на связь, сказал, что у него все хорошо и вскоре он сам вернется в Минск.