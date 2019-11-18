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Китайский режиссер, который приехал в Гомель и пропал, нашелся

18.11.2019 22:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гражданин Китая, который прилетел сначала в Минск, а затем приехал в Гомель и там пропал, нашелся. Об этом TUT.BY сообщила его знакомая.

41-летний режиссер кукольного театра из Китая Чей Йонг Фей 13 ноября прилетел в Минск. Здесь он посетил детский театр кукол в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи, а через пару дней неожиданно уехал в Гомель. Там он сходил в кукольный театр, после чего связь с ним пропала. Телефон иностранца был недоступен, на сообщения в мессенджерах мужчина не отвечал.

Столичные знакомые китайского режиссера забили тревогу — обратились в милицию и поисковый отряд «Симуран».

Сегодня днем пропавший иностранец нашелся. Он сам вышел на связь, сказал, что у него все хорошо и вскоре он сам вернется в Минск.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гражданин Китая, который прилетел сначала в Минск, а затем приехал в Гомель и там пропал, нашелся. Об этом TUT.BY сообщила его знакомая.
 
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