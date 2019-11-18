Шаг к «шенгену» за 35 евро, закрытие магазинов, новая ветка метро и спектакль с Бузовой - все за вчера

Кто чем занимается по вечерам, а мы один потратили на спектакль с Бузовой. Оценивали постановку и пытались понять феномен королевы Instagram с помощью критика. Любители шопинга, у нас для вас плохая новость. В Минске закрываются все магазины польского бренда LPP. Да, не будет больше Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House. Рассказываем, что случилось с магазинами и другие важные новости понедельника.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Вы часто летаете? У «Белавиа» некоторые изменения. Теперь вы можете купить билет по безбагажному тарифу. В компании рассказали, что в зависимости от направления разница между ценой безбагажного перелета «туда-обратно» и минимальной стоимостью билета с багажом будет составлять до 65 евро. Но это еще не все: вес ручной клади увеличивается. Так что собирайте чемоданы — и приятного вам полета!
Как мы уже говорили, парламентские выборысостоялись, оппозиция в депутаты не попала. ОБСЕ не признала выборы. Международные наблюдатели считают, что выборы не соответствовали важным международным стандартам. Выводы такие: основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована на досрочном голосовании. В ЕС выборы назвали упущенной возможностью. Почитайте рассуждения о выборах и отношениях с ЕС обозревателя Юрия Дракохруста.
Похоже, «шенген» для белорусов по 35 евро становится все реальнее. Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз. Это очередной шаг на этом длинном пути, но еще не последний.
Вчера с последним словом в суде выступила экс-начальник управления Минздрава Людмила Реутская. Женщина не отрицала, что брала подарки, но думала, что их дарят от души. Экс-начальник утверждает, что деньги она не брала. Она очень переживает, что не сможет ухаживать за своей мамой. «Я полна желания и сил работать на благо своей родины, приносить пользу обществу. Пожалуйста, не наказывайте меня за того, чего не совершала. Никогда в жизни не принимала никаких денег. Накажите за то, что принимала. Верю в справедливый приговор и правосудие», — сказала Реутская.
Ура! «Алеся» сделала свое дело! Вчера метростроевцы соединили все четыре станции новой ветки тоннелями. А это значит, что в 2020 году открытие все же состоится. На станциях «Юбилейная Площадь» — рядом с «Фрунзенской», «Площадь Франтишка Богушевича» — возле Музыкального театра, «Вокзальная» — с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная», «Ковальская Слобода» — в районе улицы Жуковского вовсю идут монтажные работы. Что же дальше? Впереди — новые тоннели, новые станции. Ждем с нетерпением! Кстати, уже известно, когда планируют закрыть часть второй ветки из-за строительства третьей.
Помните хоккейный матч, который вызвал большие подозрения из-за котировок букмекеров, а также из-за хода поединка: «Динамо-Молодечно» лидировало 5:1, но проиграло 5:6? Следователи начали расследование обстоятельств матча.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Мы узнали, что из колонии освободился священник Константин Бурыкин, тот самый «батюшка со свастикой». Он был осужден за хранение патронов и пистолета, провел в колонии три года. Недавно его старшая дочка Александра рассказала о том, как много лет жила семья, и обвинила Бурыкина в сексуальном насилии. Уголовное дело возбудили, но обвинение «батюшке со свастикой» так и не предъявили. Для девушки было неожиданностью освобождение отца.
Известный белорусский чиновник Артур Карпович летом покинул госслужбу. 18 лет он отработал в Совмине, Комитете госконтроля и Минторге. С 1 октября возглавил Ассоциацию предприятий онлайн-торговли. Он рассказал нам, почему покинул госслужбу, об ощущениях после ухода, изменился ли его распорядок дня, есть ли у него хобби и мысли вернуться в прежнюю сферу.
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В Бобруйске на местном радио уволили диджея. Он и его коллеги считают, что причина — озвученный в утреннем эфире рейтинг белорусских городов, в котором Бобруйск находится на предпоследнем месте. Руководство радио называет другую причину. Выслушали всех и вам рассказываем. И еще немного новостей о медиа. Вы же помните суд по делу главы райисполкома и владельца Telegram-канала? Еще один ресурс должен выплатить чиновнику компенсацию.
22 ноября в Вильнюсе пройдет церемония перезахоронения останков Кастуся Калиновского и других повстанцев 1863 года. Участие в ней примут президенты Польши и Литвы. Кто же поедет от Беларуси?