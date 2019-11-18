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Шаг к «шенгену» за 35 евро, закрытие магазинов, новая ветка метро и спектакль с Бузовой - все за вчера

19.11.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Кто чем занимается по вечерам, а мы один потратили на спектакль с Бузовой. Оценивали постановку и пытались понять феномен королевы Instagram с помощью критика. Любители шопинга, у нас для вас плохая новость. В Минске закрываются все магазины польского бренда LPP. Да, не будет больше Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House. Рассказываем, что случилось с магазинами и другие важные новости понедельника.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Вы часто летаете? У «Белавиа» некоторые изменения. Теперь вы можете купить билет по безбагажному тарифу. В компании рассказали, что в зависимости от направления разница между ценой безбагажного перелета «туда-обратно» и минимальной стоимостью билета с багажом будет составлять до 65 евро. Но это еще не все: вес ручной клади увеличивается. Так что собирайте чемоданы — и приятного вам полета!

  • Как мы уже говорили, парламентские выборы состоялись, оппозиция в депутаты не попала. ОБСЕ не признала выборы. Международные наблюдатели считают, что выборы не соответствовали важным международным стандартам. Выводы такие: основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована на досрочном голосовании. В ЕС выборы назвали упущенной возможностью. Почитайте рассуждения о выборах и отношениях с ЕС обозревателя Юрия Дракохруста.


  • Похоже, «шенген» для белорусов по 35 евро становится все реальнее. Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз. Это очередной шаг на этом длинном пути, но еще не последний.
  • Вчера с последним словом в суде выступила экс-начальник управления Минздрава Людмила Реутская. Женщина не отрицала, что брала подарки, но думала, что их дарят от души. Экс-начальник утверждает, что деньги она не брала. Она очень переживает, что не сможет ухаживать за своей мамой. «Я полна желания и сил работать на благо своей родины, приносить пользу обществу. Пожалуйста, не наказывайте меня за того, чего не совершала. Никогда в жизни не принимала никаких денег. Накажите за то, что принимала. Верю в справедливый приговор и правосудие», — сказала Реутская.
  • Ура! «Алеся» сделала свое дело! Вчера метростроевцы соединили все четыре станции новой ветки тоннелями. А это значит, что в 2020 году открытие все же состоится. На станциях «Юбилейная Площадь» — рядом с «Фрунзенской», «Площадь Франтишка Богушевича» — возле Музыкального театра, «Вокзальная» — с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная», «Ковальская Слобода» — в районе улицы Жуковского вовсю идут монтажные работы. Что же дальше? Впереди — новые тоннели, новые станции. Ждем с нетерпением! Кстати, уже известно, когда планируют закрыть часть второй ветки из-за строительства третьей.


  • Помните хоккейный матч, который вызвал большие подозрения из-за котировок букмекеров, а также из-за хода поединка: «Динамо-Молодечно» лидировало 5:1, но проиграло 5:6? Следователи начали расследование обстоятельств матча.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Мы узнали, что из колонии освободился священник Константин Бурыкин, тот самый «батюшка со свастикой». Он был осужден за хранение патронов и пистолета, провел в колонии три года. Недавно его старшая дочка Александра рассказала о том, как много лет жила семья, и обвинила Бурыкина в сексуальном насилии. Уголовное дело возбудили, но обвинение «батюшке со свастикой» так и не предъявили. Для девушки было неожиданностью освобождение отца.

  • Известный белорусский чиновник Артур Карпович летом покинул госслужбу. 18 лет он отработал в Совмине, Комитете госконтроля и Минторге. С 1 октября возглавил Ассоциацию предприятий онлайн-торговли. Он рассказал нам, почему покинул госслужбу, об ощущениях после ухода, изменился ли его распорядок дня, есть ли у него хобби и мысли вернуться в прежнюю сферу.


  • Год назад польский ритейлер CDRL (бренд — Coccodrilo) купил 90% в компании, которая с 2006 года развивала крупнейшую в Беларуси сеть магазинов детских товаров «Буслік». О будущем детского ритейла, о том, как масштабировать бизнес на сжимающемся рынке, почему «просто деньги» не всегда полезны, нам рассказал один из основателей «Бусліка» и нынешний гендиректор компании «ДПМ» Сергей Мисяченко.
  • Павлу Денисову из Гомеля 18 лет, он уже играет в защите хоккейного «Динамо». Парень рассказал, как волновался перед своим первым выходом с командой. И это неудивительно: в 18 лет выступать на глазах у тысяч зрителей. Парень говорит, что отношения в команде хорошие, дедовщины нет. Молодой человек не обращает внимание на суеверия и любит болельщиков команды. В будущем спортсмен мечтает попасть в НХЛ и верит, что ему это под силу. Желаем удачи ему!

  • Представьте ситуацию: на Олимпиаде в эстафете побегут четыре спортсмена, а в команде пять человек. Каково быть тем, кому не посчастливилось участвовать в эстафете, когда команда выиграла золото? Биатлонистка Надежда Писарева пережила все это и откровенно рассказала нам про свои ощущения. Теперь у нее совершенно другая жизнь — биатлонистка вышла замуж, родила двойню и строит планы по работе в фитнес-индустрии.

  • В Бобруйске на местном радио уволили диджея. Он и его коллеги считают, что причина — озвученный в утреннем эфире рейтинг белорусских городов, в котором Бобруйск находится на предпоследнем месте. Руководство радио называет другую причину. Выслушали всех и вам рассказываем. И еще немного новостей о медиа. Вы же помните суд по делу главы райисполкома и владельца Telegram-канала? Еще один ресурс должен выплатить чиновнику компенсацию.

  • 22 ноября в Вильнюсе пройдет церемония перезахоронения останков Кастуся Калиновского и других повстанцев 1863 года. Участие в ней примут президенты Польши и Литвы. Кто же поедет от Беларуси?

Все новости понедельника, 18 ноября

Пожалуйста, будьте бдительны, не попадайтесь на удочку мошенникам. Как, например, в этой истории: около 40 человек отдали почти 4 млн рублей минчанке на покупку квартиры или развитие производства. Еще раз напоминаем, что никому нельзя сообщать данные своей банковской карты (тем более, что сейчас появляется много других платежных средств). Мы создали для вас небольшую памятку о том, как понять, что вам звонит не банк, а мошенник. Любите себя, радуйтесь хорошей для ноября погоде и удачи вам!

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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