Шаг к «шенгену» за 35 евро, закрытие магазинов, новая ветка метро и спектакль с Бузовой - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Кто чем занимается по вечерам, а мы один потратили на спектакль с Бузовой . Оценивали постановку и пытались понять феномен королевы Instagram с помощью критика. Любители шопинга, у нас для вас плохая новость. В Минске закрываются все магазины польского бренда LPP. Да, не будет больше Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House. Рассказываем, что случилось с магазинами и другие важные новости понедельника.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Как мы уже говорили, парламентские выборы состоялись , оппозиция в депутаты не попала. ОБСЕ не признала выборы . Международные наблюдатели считают, что выборы не соответствовали важным международным стандартам. Выводы такие: основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована на досрочном голосовании. В ЕС выборы назвали упущенной возможностью . Почитайте рассуждения о выборах и отношениях с ЕС обозревателя Юрия Дракохруста.

Вы часто летаете? У «Белавиа» некоторые изменения . Теперь вы можете купить билет по безбагажному тарифу . В компании рассказали, что в зависимости от направления разница между ценой безбагажного перелета «туда-обратно» и минимальной стоимостью билета с багажом будет составлять до 65 евро. Но это еще не все: вес ручной клади увеличивается. Так что собирайте чемоданы — и приятного вам полета!

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Известный белорусский чиновник Артур Карпович летом покинул госслужбу. 18 лет он отработал в Совмине, Комитете госконтроля и Минторге. С 1 октября возглавил Ассоциацию предприятий онлайн-торговли. Он рассказал нам, почему покинул госслужбу, об ощущениях после ухода, изменился ли его распорядок дня, есть ли у него хобби и мысли вернуться в прежнюю сферу.

Мы узнали, что из колонии освободился священник Константин Бурыкин , тот самый «батюшка со свастикой». Он был осужден за хранение патронов и пистолета, провел в колонии три года. Недавно его старшая дочка Александра рассказала о том, как много лет жила семья, и обвинила Бурыкина в сексуальном насилии. Уголовное дело возбудили, но обвинение «батюшке со свастикой» так и не предъявили. Для девушки было неожиданностью освобождение отца .

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В Бобруйске на местном радио уволили диджея. Он и его коллеги считают, что причина — озвученный в утреннем эфире рейтинг белорусских городов, в котором Бобруйск находится на предпоследнем месте. Руководство радио называет другую причину. Выслушали всех и вам рассказываем . И еще немного новостей о медиа. Вы же помните суд по делу главы райисполкома и владельца Telegram-канала? Еще один ресурс должен выплатить чиновнику компенсацию .