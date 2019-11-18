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Кто хочет сделать Могилев лучше, но не знает как? Этому можно научиться бесплатно
19.11.2019 08:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тех, кто «хочет сделать жизнь в Могилеве лучше, но не знает как», зовут на бесплатное обучение в школу городских инициатив «Теплица». Это уже пятый набор, и заниматься в школе могут не только могилевчане, но и жители других населенных пунктов, подчеркивают организаторы — Центр городских инициатив.
«Теплица» — это не школа в привычном смысле, а серия встреч и лекций, которые помогут просто неравнодушным горожанам стать более инициативными и активными участниками городской жизни. Например, самим организовывать мероприятия, проекты и участвовать в них.
Выпускники прошлых сезонов стали инициаторами и организаторами проектов, которые стали заметным явлением в жизни Могилева: кинопоказы под открытым небом,
В 2019 году выпускники «Теплицы» провели
В этом сезоне, как и в прошлом, организаторы решили не ограничивать географию слушателей только Могилевом. Занятия в «Теплице» будут проходить дважды в месяц, весь курс продлится 5 месяцев. Во время курса слушатели разработают свои проекты по улучшению городской жизни, самые интересные и актуальные из которых поддержат и помогут воплотить в жизнь.
— Тематика занятий достаточно разнообразна, но если коротко, то можно сказать, что они будут посвящены тому, как придумывать и реализовывать крутые проекты. Как, увидев проблему, придумать способ ее решения, как собрать команду, где найти ресурсы для реализации идеи и многое другое, — говорит руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов. — Причем об этом расскажут те, кому есть что рассказать. Все лекторы — люди с большим практическим опытом в своей сфере. Кроме того, опыт прошедших сезонов показал, что и сами участники «Теплицы» в процессе общения и совместной работы над проектами взаимно обогащают друг друга знаниями и навыками.
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Школа городских инициатив «Теплица» объявила пятый набор слушателей.
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