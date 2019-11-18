Кто хочет сделать Могилев лучше, но не знает как? Этому можно научиться бесплатно

Источник материала: Tut.by

Тех, кто «хочет сделать жизнь в Могилеве лучше, но не знает как», зовут на бесплатное обучение в школу городских инициатив «Теплица». Это уже пятый набор, и заниматься в школе могут не только могилевчане, но и жители других населенных пунктов, подчеркивают организаторы — Центр городских инициатив.



Один из проектов выпускников «Теплицы» в 2018 году — арт-дворик в Могилеве. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Теплица» — это не школа в привычном смысле, а серия встреч и лекций, которые помогут просто неравнодушным горожанам стать более инициативными и активными участниками городской жизни. Например, самим организовывать мероприятия, проекты и участвовать в них.

Выпускники прошлых сезонов стали инициаторами и организаторами проектов, которые стали заметным явлением в жизни Могилева: кинопоказы под открытым небом, ночные экскурсии , стрит-арт дворики и лестницы и др. А еще школа вдохновила бобруйчан на то, чтобы в поселке Глуша на автобусной остановке появился портрет Алеся Адамовича . Кроме того, выпускники «Теплицы» принимают активное участие в организации мероприятий Центра городских инициатив DranikFest, «Большой городской пикник».

В 2019 году выпускники «Теплицы» провели несколько фримаркетов , обустроили бесплатную игровую площадку для детей и взрослых, продолжили ночные экскурсии и кинопоказы под открытым небом. А еще установили первый информационный стенд из серии об утраченных памятниках архитектуры — он рассказывает о соборе Святого Иосифа и находится на месте, где тот когда-то стоял.

В этом сезоне, как и в прошлом, организаторы решили не ограничивать географию слушателей только Могилевом. Занятия в «Теплице» будут проходить дважды в месяц, весь курс продлится 5 месяцев. Во время курса слушатели разработают свои проекты по улучшению городской жизни, самые интересные и актуальные из которых поддержат и помогут воплотить в жизнь.

— Тематика занятий достаточно разнообразна, но если коротко, то можно сказать, что они будут посвящены тому, как придумывать и реализовывать крутые проекты. Как, увидев проблему, придумать способ ее решения, как собрать команду, где найти ресурсы для реализации идеи и многое другое, — говорит руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов. — Причем об этом расскажут те, кому есть что рассказать. Все лекторы — люди с большим практическим опытом в своей сфере. Кроме того, опыт прошедших сезонов показал, что и сами участники «Теплицы» в процессе общения и совместной работы над проектами взаимно обогащают друг друга знаниями и навыками.

Чтобы стать слушателем школы городских инициатив «Теплица», нужно заполнить анкету-заявку до 1 декабря (включительно) — ее вы найдете тут . Участников отберут организаторы на конкурсной основе. Участие в Школе бесплатное. Подробно о школе можно узнать тут , а вопросы задать по электронной почте cgimogilev@gmail.com.