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Пропавшего в Докшицком районе пенсионера нашли. Он уехал отдыхать из одного санатория в другой

19.11.2019 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель санатория «Лесное» (Докшицкий район) 87-летний Александр Мельник, который пропал 11 ноября, через 6 дней нашелся в другом санатории Витебской области. Об этом пишет издание Край.by.


Пожилой мужчина уже 30 лет живет в санатории-профилактории «Лесное». 11 ноября он уехал на велосипеде и пропал. Работники «Лесного» забили тревогу, после этого внучка пенсионера заявила о пропаже дедушки в поисково-спасательный отряд «Ангел».

Оказалось, что пенсионер жив-здоров. Его нашли 17 ноября в другом санатории Витебской области. Координатор ПСО «Ангел» Кристина Крук рассказала:

— В «Лесное» приехал почтальон, который привозит пенсию пожилым жителям этого профилактория. Они ему и рассказали, что Александр Наумович Мельник пропал. Услышав эту новость, почтальон вспомнил, что, когда выдавал Мельнику пенсию, тот сказал: «Этих денег мне хватит, чтобы поехать отдохнуть в другой санаторий». И назвал его адрес. Сразу же эту информацию сообщили родственникам.

По словам Кристины Крук, внучка потерявшегося пенсионера связалась с санаторием, в котором собирался отдохнуть дедушка, и на том конце провода дали ему трубку.

— Внучка пристыдила дедушку. Мол, так делать нельзя, все же волнуются. На это Александр Наумович ответил, что даже и не думал, будто его станут искать. Кстати, велосипед, на котором пенсионер уехал из «Лесного», тоже нашелся. Дедушка пристегнул его к какому-то столбу, а сам добрался до места отдыха то ли на попутке, то ли на общественном транспорте, — сказала Кристина Крук.

 
Теги: Новости
 
 
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Почтальон вспомнил, что незадолго до исчезновения мужчина ему обмолвился: «Этих денег хватит, чтобы поехать отдохнуть в другой санаторий».
 
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