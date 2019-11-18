По количеству женщин в парламенте Беларусь движется к европейским стандартам

Источник материала: Единство

Глава ЦИК рассказала, что более 19% депутатского корпуса (21 человек) – это представители политических партий. В парламент прошли выдвиженцы от Аграрной (1 человек) и Патриотической (1) партий, Либерально-демократической (1), Республиканской партии труда и справедливости (6). Наибольшее количество депутатских кресел заняли члены Коммунистической партии Беларуси – 11 человек.

– В Палату представителей избраны 44 женщины. Это 40% нового состава нижней палаты. В предыдущем созыве их насчитывалось 38 (34,5%). Это значительное прибавление – на 5,5%. Таким образом мы двигаемся к европейским гендерным стандартам и требованиям, согласно которым в парламенте должно быть не менее 50% женщин, – сообщила председатель Центральной комиссии.

По словам председателя ЦИК, в целом, избранные депутаты представляют различные ветви власти и сферы деятельности. Среди баллотировавшихся в парламент очень много социальных и медицинских работников, а также тех, кто трудится в системе образования, в области культуры, правоохранительных органах.

Лидия Ермошина проинформировала, что в обновленный парламент вошли двое молодых людей, которым меньше 30 лет – в уходящем созыве Палаты представителей граждан такого возраста не было. Из прошлого состава нижней палаты свои полномочия продолжат 30 депутатов.

Глава ЦИК также рассказала, что за пределами Беларуси проживает 4 789 наших избирателей, из которых участие в выборах приняли 3 376 граждан. Они выбирали кандидатов по Купаловскому округу города Минска, на территории которого расположен МИД.