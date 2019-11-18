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За спокойствие и стабильность

19.11.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В минувшее воскресенье, 17 ноября, в стране прошли выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. В них активное участие приняли и жители нашего района, реализовав тем самым своё конституционное право. 

В день выборов ровно в 8.00 распахнул свои двери для избирателей участок для голосования № 55, что размещался в Новолукомльском Дворце культуры. К этому времени несколько человек собрались у входа в ожидании, когда откроется участок. Первой же предъявила документ, получила бюллетень и после заполнения в кабине опустила в урну новолукомчанка С. И. Чачина, работница УНП ЖКХ «Коммунальник». Приятным моментом для Светланы Иосифовны стало и то, что председатель участковой избирательной комиссии С. И. Соловьёв вручил ей подарок как первому избирателю. В день выборов ровно в 8.00 распахнул свои двери для избирателей участок для голосования № 55, что размещался в Новолукомльском Дворце культуры. К этому времени несколько человек собрались у входа в ожидании, когда откроется участок. Первой же предъявила документ, получила бюллетень и после заполнения в кабине опустила в урну новолукомчанка С. И. Чачина, работница УНП ЖКХ «Коммунальник».

За спокойствие и стабильность

С.И. Соловьёв вручил подарок первому избирателю.

Приятным моментом для Светланы Иосифовны стало и то, что председатель участковой избирательной комиссии С. И. Соловьёв вручил ей подарок как первому избирателю. 

– Всегда с самого утра хожу на выборы, – замечает Светлана Иосифовна. – Проголосовала за достойного, за того, кто реальными делами будет способствовать улучшению жизни наших людей. Сегодня со мной дочь Ангелина, пусть приобщается к значимому событию, в будущем ведь и сама будет принимать участие в голосовании. Муж мой, Анатолий Васильевич, голосует на участке в средней школе №1, всей семьёй сейчас туда и пойдём.

Сам же Сергей Исаакович отмечает, что для большинства членов комиссии эти выборы не первые, опыт имеется, проблем не возникает.  Из наблюдателей на участке – представители ветеранской организации, профсоюза работников государственных и других учреждений, профсоюза работников образования и науки. Много интересного предлагала выставка художественных изделий, приглашал буфет, где в уютной обстановке и подкрепиться (ассортимент товаров был довольно широк) можно было, и просто пообщаться. Медслужба организовала свою работу. А в 14.00 жителей города ожидал большой праздничный концерт.

На участке для голосования №50, разместившемся в Кащинском культурно-спортивном центре в агрогородке Новая Заря, большую активность избиратели проявили с самого утра. Сельчане – народ основательный, важные дела откладывать на потом не привыкли. К тому повседневные заботы по хозяйству дома и на работе организуют. Пришедшие на участок исполняли свой гражданский долг, могли полакомиться разными вкусностями в буфете, посетить выставку «Мой родны кут, як ты мне милы!», спортивные соревнования. 

– Многие наши избиратели живут в деревнях, а потому подвоз организовали, как и голосование на дому, – делится председатель участковой избирательной комиссии Э. П. Шутова. – Значительная часть избирателей пришла на участок в период досрочного голосования. 

За спокойствие и стабильность

Для Павла Вертинского эти выборы – первые.

Среди тех, кто в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва на этом участке голосовал впервые, Павел Вертинский, отметивший в сентябре 18-летие, работник КУСХП «Кащинское». Эльвира Петровна вручила парню подарок. Правда, уже из местного хозяйства он уволился – получил повестку на службу в армии. Павел считает, что каждый мужчина должен пройти такую школу, чтобы достойно защищать спокойную жизнь наших людей. Свой голос отдал за того, кто будет заботиться о людях, поможет улучшить жизнь.  

За спокойствие и стабильность

Председатель райисполкома Л.В. Плешко поздравил Александра Трепачёва, голосовавшего впервые.

Принимал поздравления в день выборов и Александр Трепачёв, впервые голосовавший на участке для голосования №44 в Ольшанском сельском Доме культуры. Парня поздравил с этим важным событием в его жизни председатель райисполкома Л. В. Плешко.

 – Голосовал впервые, – замечает чуть позже Александр, – немножко волнительно. Приятно, что поздравил меня председатель райисполкома, а свой голос я отдал за того, кто на деле будет решать проблемы жителей села. 

За спокойствие и стабильность

Бюллетень на участке № 41 получает Людмила Науменко, мама 5-летнего сына.

Участок для голосования №41, расположенный в ГУО «Базовая школа г.Чашники». В полдень обстановка спокойная, члены комиссии, а также наблюдатели работали в привычном режиме. Председатель избирательной комиссии С.С. Жилинский рассказал, что досрочно отдало свои голоса значительное количество избирателей. Поэтому большого потока людей не наблюдалось. 

Пользовалась спросом организованная в здании школы торговля, в буфет то и дело заглядывали и семейные пары, дети. Звучали мелодии патриотической направленности. 

Активно себя в этот день вела молодёжь. Среди тех, кто посетил участок для голосования 17 ноября, была и Людмила Науменко. Молодая девушка, воспитывающая пятилетнего сына, не смогла остаться равнодушной к такому важному политическому мероприятию. 

– Я сделала осознанный выбор. Ознакомилась с кандидатами давно, поэтому проголосовала быстро. Считаю долгом каждого гражданина участвовать в мероприятиях, которые касаются всей страны. Это же будущее наших детей, это стабильность нашего государства, поступательное развитие, – поделилась своим мнением Людмила.

Девушка пришла на участок в хорошем настроении и готова была зарядить им всех, кто в воскресенье заглянул в школу, на концерт. Прозвучали песни в исполнении солистов городского Дома культуры микрорайона бумажной фабрики.

Михаил ДЕРЕВЯГО, Екатерина БУРАК.

 

 
 
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В минувшее воскресенье, 17 ноября, в стране прошли выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. В них
 
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