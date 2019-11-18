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В Бресте из трубы теплосетей несколько дней будет идти черный дым (не пугайтесь!)

19.11.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 19 по 22 ноября в Бресте проходят испытания котлов на Восточной РК-1, сообщает РУП «Брестэнерго».


Фото: «Брестэнерго»

Во время проверки будет сжигаться топочный мазут, и с 20 по 22 ноября из трубы Восточной РК-1 периодически, на небольшие периоды времени, будет выходить черный дым.

 
Теги: Брест
 
 
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