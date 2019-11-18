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В Гродно попытались продать старый пивзавод, но желающих не нашлось

19.11.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 18 ноября, должен был пройти аукцион по продаже комплекса зданий бывшего пивзавода на берегу Немана. Однако торги так и не состоялись — ни один инвестор не подал заявку для участия, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

На торги комплекс зданий на Заводской улице выставили еще месяц назад. Начальная цена лота — почти 2,3 млн рублей. Желающих купить старинную недвижимость не нашлось

Скорее всего продажу перенесут на следующий год. Понизят ли начальную цену из-за отсутствия покупателей, как это происходит с другими объектами в Гродно, пока неизвестно.

Напомним, старинное здание пивзавода в центре города, уже продавали. Однако владельцы так ничего там не сделали. Комплекс зданий пивоваренного завода в Гродно внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры второй половины XIX века. В конце февраля 2017 года он был изъят у компаний «ЖаВаС-Инвест» и «Экопромэнерго» и возвращен в коммунальную собственность Гродненского горисполкома решением гродненского экономического суда.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В мае 2017 года на заводе произошел пожар. Начался на крыше, затем перекинулся на помещения верхнего этажа. Огонь потушили за час, но старые деревянные перекрытия чадили еще почти сутки.

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Теги: Гродно
 
 
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В понедельник, 18 ноября, должен был пройти аукцион по продаже комплекса зданий бывшего пивзавода на берегу Немана. Однако торги так и не состоялись - ни один...
 
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