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В Гродно попытались продать старый пивзавод, но желающих не нашлось
19.11.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 18 ноября, должен был пройти аукцион по продаже комплекса зданий бывшего пивзавода на берегу Немана. Однако торги так и не состоялись — ни один инвестор не подал заявку для участия,
На торги комплекс зданий на Заводской улице выставили еще месяц назад. Начальная цена лота — почти 2,3 млн рублей. Желающих купить старинную недвижимость не нашлось
Скорее всего продажу перенесут на следующий год. Понизят ли начальную цену из-за отсутствия покупателей, как это происходит с другими объектами в Гродно, пока неизвестно.
Напомним, старинное
В мае 2017 года на заводе
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В понедельник, 18 ноября, должен был пройти аукцион по продаже комплекса зданий бывшего пивзавода на берегу Немана. Однако торги так и не состоялись - ни один...
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