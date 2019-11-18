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В Рогачевском районе милиция остановила микроавтобус с крадеными коровами

19.11.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе милиционеры ночью остановили микроавтобус — а внутри оказались краденые коровы, сообщили в УВД.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

16 ноября трое мужчин, жителей Гомельщины, приехали на ферму в деревню Искань Быховского района Могилевской области. Там из коровника вывели двух молодых телок, погрузили в микроавтобус и уехали.

В 2.30 ночи в деревне Звонец автомобиль остановили сотрудники милиции.

Вразумительно объяснить, откуда в их авто коровы, мужчины не смогли. Буренок вернули на ферму, а в отношении похитителей возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

 
 
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Вразумительно объяснить, откуда в их авто коровы, водитель и пассажиры не смогли.
 
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