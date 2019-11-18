|
В Рогачевском районе милиция остановила микроавтобус с крадеными коровами
19.11.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе милиционеры ночью остановили микроавтобус — а внутри оказались краденые коровы,
16 ноября трое мужчин, жителей Гомельщины, приехали на ферму в деревню Искань Быховского района Могилевской области. Там из коровника вывели двух молодых телок, погрузили в микроавтобус и уехали.
В 2.30 ночи в деревне Звонец автомобиль остановили сотрудники милиции.
Вразумительно объяснить, откуда в их авто коровы, мужчины не смогли. Буренок вернули на ферму, а в отношении похитителей возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц. Им грозит до четырех лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вразумительно объяснить, откуда в их авто коровы, водитель и пассажиры не смогли.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)