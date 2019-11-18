Скажи-ка, дембель, ведь недаром… На Вороновщине началась отправка призывников и продолжается постановка на воинский учет уже отслуживших

Источник материала: Вороновская газета





Многолюдно в эти дни в военных комиссариатах: началась отправка призывников и продолжается постановка на воинский учет уже отслуживших ребят. На минувшей неделе сотрудники военкомата Вороновского района организовали встречу будущих срочников и дембелей — за полтора года службы они многому научились и теперь имеют полное моральное право рассуждать, что такое армия.















Вопросов у новобранцев к разведчику-пулеметчику Ярославу Климуку и разведчику-минеру Эрику Струкелю было немало. Уже в ближайший понедельник по графику призывники Ярослав Куней, Андрей Фурман, Анджей Дудко и Эдвин Лыщик отправятся в ту же часть, где проходили срочную службу эти парни.

Воинская часть №89417, спецназ Марьиной Горки. Войска элитные — ответственность огромная. Это настоящая кузница отважных десантников, которым подвластны и земля, и небо. Здесь закаляют волю и растят мускулы, учат преодолевать любые препятствия, прыгать с парашютом, метко стрелять, побеждать врага при любых обстоятельствах. Выдержке, которой обладают военнослужащие этого соединения, можно только позавидовать. Ведь ребята проходят серьезную боевую подготовку — физическую, огневую, инженерную, тактико-специальную, психологическую.

Братство спецназа не пустой звук.

— Не мечтал служить именно в Марьиной Горке, — начал разговор рядовой Ярослав Климук из Конвелишек. — Понимал, что придется нелегко. Так и случилось, но я об этом не жалею, наоборот, горжусь, что смог преодолеть все трудности. За время службы довелось участвовать в параде на Дне Независимости в Минске, много учений проходило за рубежом.







— И я благодарен командирам, что закалили дух и тело, — включился в беседу младший сержант Эрик Струкель из Погородно. — Кстати, с Яреком после встречи в военкомате во время призыва мы закадычные друзья. Теперь точно знаю, с кем бы пошел в разведку. Многие задают вопрос о «дедовщине», могу заверить, в нашей части идеологи работают отлично, офицеры понимающие. Связь с родными была постоянно.

Как положено отслужив, парни вернулись к родным. Но уже в эти дни они задумываются, чтобы вернуться в ряды военнослужащих по контракту.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.