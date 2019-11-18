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Платежный сервис Apple Pay начал работать в Беларуси

19.11.2019 12:28 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сервис Apple Pay запущен компанией Visa совместно с БПС-Сбербанком 19 ноября. Известно, что к нему собираются подключиться и другие банки.

С помощью Apple Pay граждане Беларуси смогут расплачиваться за товары и услуги бесконтактно устройствами iPhone, iPad, Apple Watch или Mac. Это будет уже третий сервис бесконтактных платежей в Беларуси после Samsung Pay и Garmin Pay, пишет TUT.BY.

Заплатить за товары и услуги через сервис Apple Pay можно в магазинах, ресторанах, интернет-магазинах, наземном транспорте и метро – в Беларуси и других странах. Места, где принимают бесконтактные платежи, обозначены специальными значками или Pay.

Как подключиться

  • Оформить карту банка, который работает с системой Apple Pay.
  • Открыть приложение Wallet
  • Добавить банковскую карту с помощью камеры iPhone или ввести вручную ее данные
  • Ввести код безопасности карты из трех цифр на обратной стороне карты
  • Ознакомиться с пользовательским соглашением
  • Ввести код подтверждения, полученный в смс
  • Карта будет активизирована после проверки банком.

Как платить

Для совершения платежа через Apple Watch нужно нажать дважды на боковую кнопку и поднести айфон к платежному терминалу. Открывать приложение не обязательно, оно сработает после идентификации владельца через Face ID, Touch ID или код-пароль на устройстве. О том, что платеж прошел успешно, сообщит надпись на экране «Готово».

К сервису можно подключить любые карты – кредитные, дебетовые. Главное, чтоб они поддерживали бесконтактную оплату и подключены к Wallet. Размер лимита устанавливает банк, который выпустил карту.

При пользовании сервисом за рубежом может понадобиться PIN-код. Никакие комиссии за платежи не предусмотрены, но банк может взимать их за выпуск и обслуживание карты.

Apple Pay поддерживают iPhone XS, iPhone XR, iPhone X; iPhone 8 и iPhone8 Plus; iPhone 7 и iPhone 7 Plus; iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus; iPhone SE; iPad Pro 9,7 и iPad Pro 12,9, iPad Air 2; iPad mini 3, iPad mini 4; все модели Watch.

 
 
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Сервис Apple Pay запущен компанией Visa совместно с БПС-Сбербанком 19 ноября. Известно, что к нему собираются подключиться и другие банки.
 
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