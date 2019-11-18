УСК по Гомельской области предупреждает о росте хищений денег с карт-счетов

Источник материала: Газета Авангард





В текущем году в Гомельской области произошел резкий рост преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем использования компьютерной техники. Так, если за 10 месяцев прошлого года на Гомельщине зарегистрировано 305 преступлений, предусмотренных статьей 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то за аналогичный период 2019 года – 930 преступлений.

В этом году наибольшее количество таких преступлений зарегистрировано в городе Гомеле (491), а также в Мозырском (68), Светлогорском (64), Жлобинском (60) и Речицком (52) районах.

Значительная часть уголовных дел возбуждена по фактам незаконного получения денежного кредита у оператора сотовой связи. Как показывает следственная практика, злоумышленники под различными предлогами просят граждан воспользоваться их мобильными телефонами, устанавливают на них программное приложение и получают «мобильный» кредит в размере до 100 рублей. Затем преступники быстро переводят деньги на свой расчетный счет, электронный кошелек или другой абонентский номер.

В ближайшее время в суде Гомельского района начнется рассмотрение многоэпизодного уголовного дела в отношении группы лиц, которые обманули таким способом 27 человек.

В целях искоренения подобных преступлений управление Следственного комитета по Гомельской области обратилось к уполномоченному по защите прав потребителей в главное управление торговли и услуг Гомельского облисполкома с предложением совместной разработки мер по защите прав потребителей на безопасность услуги, предоставляемой сотовым оператором.

В октябре-ноябре текущего года в Гомеле произошла серия преступлений, связанных с незаконным получением у граждан реквизитов банковских платежных карт и списанием денежных средств. Злоумышленники звонили потерпевшим на мобильные телефоны, представлялись работниками различных банков, и под вымышленными предлогами запрашивали реквизиты банковских платежных карт и паспортные данные. В результате доверительного общения граждане лишались своих сбережений.

Преступления совершались как в будние, так и выходные дни. Некоторые преступления совершены в вечернее время, когда потерпевшие возвращались после работы домой и в спешке принимали необдуманные решения.

Во время длительных ноябрьских выходных Гомельским городским отделом Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел в отношении неустановленных лиц, которые обманным путем похитили денежные средства нескольких гомельчанок пенсионного и предпенсионного возраста.

К примеру, вечером 7 ноября 56-летней жительнице Гомеля на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина с вымышленной фамилией, который представился работником банка. Мужчина обратился к потерпевшей по ее полному имени. Лжебанкир поинтересовался, теряла ли женщина свою банковскую карточку или передавала ее другим лицам. Получив отрицательный ответ, он сообщил, что некто пытается осуществить несанкционированный доступ к ее карт-счету с целью хищения денежных средств. Злоумышленник убедил потерпевшую, что необходимо безотлагательно принять меры для предотвращения противоправных действий. Мужчина попросил сообщить ему номер банковской карты и идентификационный номер в паспорте. Получив сведения, лжебанкир передал трубку «представителю финансового отдела банка».

Далее потерпевшая стала общаться с неизвестной девушкой. «Работница банка» сообщила, что деньги на расчетном счете женщины необходимо временно перевести на другой резервный счет. Для совершения указанной операции девушка попросила сообщить код, который пришел в СМС-сообщении на мобильный телефон потерпевшей. В итоге со счета женщины в три этапа были безвозвратно сняты денежные средства в размере более 3,8 тысячи рублей. Позднее она обнаружила, что неизвестные изменили пароль для входа в ее личный кабинет на информационном ресурсе банка.

После выходных, в понедельник, женщина пришла в банк для выяснения всех обстоятельств совершенных операций. Там она узнала, что стала жертвой преступных действий неизвестных лиц, после чего обратилась в милицию.

С 12 по 13 ноября еще одна жительница Гомеля лишилась денежных средств в размере 2,5 тысячи долларов США и 16870 рублей. Во вторник вечером 34-летняя женщина возвращалась домой. На мобильный телефон ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка, с которым у нее нет каких-либо соглашений. Он поинтересовался, подтверждает ли женщина заявку на кредит, которую она направила 30 минут назад. Гомельчанка ответила отрицательно. От мужчины последовал ряд вопросов, в том числе об утере банковской карточки или паспорта. Затем он сообщил, что в заявке на кредит от ее имени указано, что женщина обладает банковской карточкой другого банка. После того, как потерпевшая сообщила злоумышленнику название банка, он якобы переключил ее на телефонную линию этого банка.

Затем последовал длительный разговор с «сотрудником службы безопасности» банка, клиенткой которого является потерпевшая. Мужчина убедил гомельчанку, якобы для предотвращения мошеннических действий, сообщить реквизиты одной из ее карточек, паспортные данные, содержание нескольких пришедших СМС с кодами для подтверждения операций. Злоумышленник предупредил женщину, что в целях безопасности ее деньги временно будут переведены на «сейфовую ячейку» банка, а расчетный счет и доступ к личному кабинету в интернет-банкинге заблокированы.

Следует отметить, что общение по мобильному телефону между потерпевшей и вторым злоумышленником состоялось и на следующий день. Вышеуказанным способом лжебанкир совершил еще несколько операций.

Когда женщина поняла, что ее деньги похитили, она обратилась в правоохранительные органы.

Следственный комитет Республики Беларусь еще раз призывает граждан:

не передавать свое имущество, в том числе телефоны, планшеты, банковские карточки посторонним лицам;

соблюдать меры безопасности при использовании платежных банковских карточек;

не соглашаться на участие в сомнительных операциях по движению ваших денежных средств;

не размещать в открытом доступе свои конфиденциальные данные;

рассказать о новых способах противоправных действий пожилым и несовершеннолетним родственникам.

Источник: Следственный комитет Республики Беларусь

Официальный представитель УСК по Гомельской области

Мария Кривоногова