«Юный спасатель» побывал в Узовской и Коммунаровской школах

Источник материала: Газета Авангард

Прошла встреча учащихся Коммунаровской и Узовской средних школ с представителем редакции журнала «Юный спасатель».

Спецкор Татьяна Янкова посетила учебные заведения с презентацией детского журнала. В игровой форме довела школьникам основы безопасного поведения в зимний период на улице. Провела с ребятами конкурсы и викторины, победители которых получили призы. Рассказала детям о возможностях, которые раскрываются перед подписчиками издания и какие призы можно получить от редакции. Многие уже знакомы с журналом «Юный спасатель» и с удовольствием его выписывают, участвуют в конкурсах, которые проводит редакция.

















