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«Юный спасатель» побывал в Узовской и Коммунаровской школах

19.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Прошла встреча учащихся Коммунаровской и Узовской средних школ с представителем редакции журнала «Юный спасатель».

Спецкор Татьяна Янкова посетила учебные заведения с презентацией детского журнала. В игровой форме довела школьникам основы безопасного поведения в зимний период на улице. Провела с ребятами конкурсы и викторины, победители которых получили призы. Рассказала детям о возможностях, которые раскрываются перед подписчиками издания и какие призы можно получить от редакции. Многие уже знакомы с журналом «Юный спасатель» и с удовольствием его выписывают, участвуют в конкурсах, которые проводит редакция.









Инна ВИШЕНКО 
Фото РОЧС
 
 
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Прошла встреча учащихся Коммунаровской и Узовской средних школ с представителем редакции журнала «Юный спасатель». Спецкор Татьяна Янкова посетила...
 
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