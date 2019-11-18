Источник материала: Радзiма

В Глусском районе 19 ноября стартовала информационная кампания Госавтоинспекции по пропаганде использования световозвращателей. Пройдет она под девизом: «Время стать заметным!» и направлена на предупреждение аварий с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта в темное время суток. На протяжении 6 дней, вплоть по 24 ноября, сотрудники отделения ГАИ РОВД проведут рейды на дорогах Глусчины, где будут выявлять пешеходов, велосипедистов, которые не обозначены фликерами, предупреждать об ответственности, самых злостных нарушителей — штрафовать. Минимальная сумма штрафа — 25,5 рубля, максимальная — 76,5 рубля. А если пешеход или велосипедист нарушил Правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, то здесь предусмотрен штраф от 76,5 рубля до 127,5 рубля.