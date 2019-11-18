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В Глусском районе 19 ноября стартовала информационная кампания Госавтоинспекции по пропаганде использования световозвращателей

19.11.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Глусском районе 19 ноября стартовала информационная кампания Госавтоинспекции по пропаганде использования световозвращателей. Пройдет она под девизом: «Время стать заметным!»  и направлена на предупреждение аварий с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта в темное время суток. На протяжении 6 дней, вплоть по 24 ноября, сотрудники отделения ГАИ РОВД проведут рейды на дорогах Глусчины, где будут выявлять пешеходов, велосипедистов, которые не обозначены фликерами, предупреждать об ответственности, самых злостных нарушителей — штрафовать. Минимальная сумма штрафа — 25,5 рубля, максимальная — 76,5 рубля. А если пешеход или велосипедист нарушил Правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, то здесь предусмотрен штраф от 76,5 рубля до 127,5 рубля.

 
 
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В Глусском районе 19 ноября стартовала информационная кампания Госавтоинспекции по пропаганде использования световозвращателей. Пройдет она под девизом: «Время...
 
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