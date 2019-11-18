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Минчанка не смогла купить билет в Гродно: «В декабре у БЖД новый график, боюсь, что поезд отменят»

19.11.2019 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нина Коткова живет в Минске, а ее пожилая мама в деревне Селишки Воложинского района. Каждую пятницу на поезде № 629Б Минск-Гродно дочь ездит к маме. Выходит на станции Богданов, а дальше два километра — пешком. «В августе проводники стали говорить, что поезд отменят, — рассказывает женщина. — В справке мне сказали, в декабре БЖД переходит на новый график, каким он будет, они не знают. Я не понимаю, как мне придется добираться к маме, а билеты нужно брать заранее».


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Нины Котковой, расписание поезда № 629Б Минск-Гродно удобно для пассажиров. В 17.09 он отправляется из Минска и в 19.15 уже в Богданове. В пятницу, говорит собеседница, на нем всегда много пассажиров. В основном студенты, которые едут из Минска в Гродно.

— В поезде бывает по 10 вагонов, это говорит о том, что он востребован, — приводит пример собеседница.

В августе, продолжает она, проводники стали говорить, что состав отменят, и вместо него будут ездить поезда межрегиональных линий бизнес-класса.

— Но я не знаю, будут эти «штадлеры» останавливаться в Богданове или нет, — не скрывает эмоций Нина Коткова. — В справке мне сказали, с декабря БЖД переходит на новый график. Каким он будет, они пока не знают. Я отправила письмо на железную дорогу, просила объяснить, но там мне тоже ничего не конкретизировали.

Нина просмотрела расписание на сайте БЖД. Говорит, в пятницу 6 декабря поезд есть, а через неделю — 13-го, уже нет.

— Будет какой-то поезд или нет — ничего не ясно. Билеты нужно брать заранее, а как это сделать, когда ничего ен понятно? — говорит женщина.

— А нельзя доехать до Богданова на другом поезде?

— Можно ехать через Молодечно и там долго ждать пересадки. В итоге, если выезжать после работы, у мамы я буду только в половине одиннадцатого, — рассказывает Нина Коткова. — Несколько лет назад этот поезд уже отменяли, люди тогда возмутились, и его вернули. У меня есть предложение к БЖД, возможно, чтобы не возникало таких ситуаций, перед тем, как что-то менять, выносить такие вопросы на общественное обсуждение.

В БЖД ситуацию пока не комментируют. В пресс-службе TUT.BY пояснили: всю информацию по новому графику движения они предоставят на следующей неделе.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Нина Коткова живет в Минске, а ее пожилая мама в Воложинском района. В декабре БЖД переходит на новый график движения, нужного поезда, говорит она, в расписание нет....
 
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