В Лунинецком районе пенсионер, который не смог проголосовать, грозился «взорвать выборы»

Источник материала: Tut.by

69-летнему жителю деревни Богдановка грозит крупный штраф за лжеминирование, сообщает «Медиа-Полесье» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Мужчина пришел на избирательный участок отдать свой голос за кандидата, но не предоставил в комиссию паспорт. Ему отказали в выдаче бюллетеня.

Обиженный сельчанин пришел домой и залил обиду спиртным. Затем позвонил в милицию по номеру 102 и сообщил следующее (дословно): «Тут насильники есть, хотят взорвать выборы». При этом представился анонимом.

В Богдановку выехала спецгруппа быстрого реагирования. Первоначально мужчина отказывался признавать, что звонил в милицию, но, прослушав запись, сознался, что это он сделал ложный звонок.

За заведомо ложное сообщение (ст. 17.6 КоАП РБ) пенсионеру грозит штраф в размере от 4 до 15 базовых величин (102−382,5 рубля).