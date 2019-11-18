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В Лунинецком районе пенсионер, который не смог проголосовать, грозился «взорвать выборы»
19.11.2019 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
69-летнему жителю деревни Богдановка грозит крупный штраф за лжеминирование, сообщает
Мужчина пришел на избирательный участок отдать свой голос за кандидата, но не предоставил в комиссию паспорт. Ему отказали в выдаче бюллетеня.
Обиженный сельчанин пришел домой и залил обиду спиртным. Затем позвонил в милицию по номеру 102 и сообщил следующее (дословно): «Тут насильники есть, хотят взорвать выборы». При этом представился анонимом.
В Богдановку выехала спецгруппа быстрого реагирования. Первоначально мужчина отказывался признавать, что звонил в милицию, но, прослушав запись, сознался, что это он сделал ложный звонок.
За заведомо ложное сообщение (ст. 17.6 КоАП РБ) пенсионеру грозит штраф в размере от 4 до 15 базовых величин (102−382,5 рубля).
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