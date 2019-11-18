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«Купили в обычном магазине». Несколько водителей пытались ввезти в Беларусь конопляный чай
19.11.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сразу два случая провоза чая с коноплей произошли на белорусско-литовской границе. В обоих случаях травяной чай изъят,
15 ноября в пункте пропуска «Привалка» в автомобиле Mercedes, который следовал в Беларусь, пограничный наряд обнаружил две упаковки «Relax». Водитель — 21-летний гражданин Литвы — рассказал, что купил чай в обычном магазине.
На следующий день в пункте пропуска «Бенякони» аналогичная ситуация произошла с гражданином Беларуси. В багажнике Audi, которым управлял 23-летний житель Гродненской области, служебная собака нашла пачку такого же чая.
Госпогранкомитет напоминает о запрете незаконного перемещения наркотических средств через государственную границу. За это грозит лишение свободы.
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Травяной чай изъят и направлен на экспертизу.
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