Пока смотреть не на что. В Гомеле начали ставить главную городскую елку

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на центральной площади ставят главную городскую елку. Пока она напоминает опору для космической ракеты, но уже через пару недель изменится до неузнаваемости.





К монтажу приступили в понедельник. Работы будут закончены к середине декабря.





Высота главной городской елки не меняется уже несколько лет — это 32 метра.

Информацию о том, какими в этом году будут иллюминация и украшения, в горисполкоме не разглашают.