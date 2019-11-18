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Пока смотреть не на что. В Гомеле начали ставить главную городскую елку

19.11.2019 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на центральной площади ставят главную городскую елку. Пока она напоминает опору для космической ракеты, но уже через пару недель изменится до неузнаваемости.


К монтажу приступили в понедельник. Работы будут закончены к середине декабря.


Высота главной городской елки не меняется уже несколько лет — это 32 метра.

Информацию о том, какими в этом году будут иллюминация и украшения, в горисполкоме не разглашают.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на центральной площади приступили к установке главной городской елки.
 
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