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Пока смотреть не на что. В Гомеле начали ставить главную городскую елку
19.11.2019 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на центральной площади ставят главную городскую елку. Пока она напоминает опору для космической ракеты, но уже через пару недель изменится до неузнаваемости.
К монтажу приступили в понедельник. Работы будут закончены к середине декабря.
Высота главной городской елки не меняется уже несколько лет — это 32 метра.
Информацию о том, какими в этом году будут иллюминация и украшения, в горисполкоме не разглашают.
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В Гомеле на центральной площади приступили к установке главной городской елки.
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