«Думаю: выдержу или не выдержу». Лукашенко рассказал, как в Эмиратах занимался спортом

Источник материала: Tut.by

Президент рассказал, как во время недавнего пребывания в ОАЭ совершал утренние пробежки и понял, как тяжело приходится настоящим спортсменам. Рассказ президента приводит его пресс-служба.



Александр Лукашенко стартует на лыжероллерах в эстафете во время физкультурно-спортивного праздника, который проходил в рамках празднования Дня города. 19 сентября 2018 года. Фото: TUT.BY

«Начали бегать. Я в своем возрасте — 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про белорусских спортсменов. — Прим.), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре. — Прим.)», — рассказал президент.

По его словам, он тренировался целую неделю.

«Утром тренировка два часа, вечером тренировка — уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат», — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко находился с визитом в ОАЭ с 1 по 9 ноября. Президент не скрывал, что визит — не только возможность для деловых встреч, но и повод отдохнуть.

— Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот [Персидский] залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей, — сказал Лукашенко . — Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни.