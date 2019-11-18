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«Думаю: выдержу или не выдержу». Лукашенко рассказал, как в Эмиратах занимался спортом
19.11.2019 14:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент рассказал, как во время недавнего пребывания в ОАЭ совершал утренние пробежки и понял, как тяжело приходится настоящим спортсменам. Рассказ президента приводит его пресс-служба.
«Начали бегать. Я в своем возрасте — 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про белорусских спортсменов. — Прим.), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре. — Прим.)», — рассказал президент.
По его словам, он тренировался целую неделю.
«Утром тренировка два часа, вечером тренировка — уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат», — сказал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко
— Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот [Персидский] залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей, —
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По его словам, он тренировался целую неделю.
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