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«Многие думают, это шарф». Минчанин ездит на велосипеде с кошкой на плечах и ходит с ней в офис

19.11.2019 14:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Многие думают, что это шарф, но когда подходят поближе и видят кота на плечах — удивляются», — говорит айтишник Максим. Он приезжает по утрам в офис на велосипеде с кошкой Полиной. Как на домашнее животное реагируют коллеги минчанина и что его подвигло брать кошку с собой на работу, фестиваль и даже в сплав на байдарках — в репортаже TUT.BY


Максиму Королевскому 29 лет, последние семь он живет с кошкой Полиной, которую забрал по объявлению на сайте приюта бездомных животных.

Парень работает айтишником в офисе возле Дроздов. На работу уже полгода ездит со своей кошкой на велосипеде: Полина залезает хозяину на плечи и держится так до конца пути.

О том, чтобы брать с собой кошку, Максим задумывался давно. Как-то подруга рассказала, что в соседнем офисе директор приходит на работу с лабрадором. Парня впечатлило и то, что в других странах домашних животных можно брать с собой на работу.

— Эта история развязала мне руки. Если человек находится рядом с домашним животным на работе, то у него снижается стресс. Работать становится комфортнее: есть возможность потискать животное в середине рабочего дня, сделать перерыв. Я решил попробовать.


Сначала Максим возил кошку в рюкзаке-переноске, но метод не прижился — она стала упираться лапами.

— Летом я посадил ее на плечи, и мы поехали кататься. Я заметил, что так кошка живо интересуется всем вокруг: с одного плеча куда-то посмотрит, с другого. Это была не паника или страх: она с интересом разглядывала окружающий мир, пока мы ехали.

В пути кошка не спрыгивает с плеч. Но Максим не берет ее с собой, когда на улице идет дождь. А других препятствий для совместных поездок нет.

Кошка в офисе. Реакция коллег и прогулки на улице вместо лотка


В холле офиса коллеги подходят погладить пушистую Полину. В опенспейсе кошка занимает любое место для сна или бежит в переговорную комнату, где есть ковролин.

— Ее место — это все кресла в офисе, все столы, здесь все ее, — хозяин рассказывает, что кошка таким положением пользуется. Иногда Полина занимает чей-то стул и не хочет слезать. Девушки не решаются ее тревожить, поэтому просто приносят для себя второе рабочее кресло.

По улицам ездит кошка-велосипедистка, но педали за нее крутит хозяин (потому что у Плюши лапки)

Под офисным столом Максима стоят миска с водой и кормом. Лотка уже нет, хозяин говорит, что постепенно приучил кошку ходить в туалет на улице во время прогулки.

— Она терпит, и где-то в середине дня мы выходим на улицу. Никаких сигналов она мне не подает, идем, когда у меня появляется свободная минутка.




В коллективе кошку приняли хорошо, аллергия на Полину ни у кого не проявилась.

— Разрешения я не спрашивал. Моя позиция такая: лучше просить прощения, чем разрешения. Сейчас даже бизнес-партнеры, которые приходят на переговоры, знают, что у нас в офисе есть кошка. Как реагировали коллеги? Ну вы посмотрите на нее, она же просто прелесть. Тем более что у нас компания небольшая, семейного типа, все давно знали Полину, увидеть ее в очередной раз никто не был против, — говорит Максим.


Но настроение домашнего животного Максим чувствует хорошо: говорит, понимает, когда Полина не хочет ехать в офис.

— Это всегда заметно. Если она не хочет идти на руки, то я еду на работу один.

Как сплавляется с кошкой на байдарках и берет с собой на танцы и вокал


К кошке во время репортажа много внимания, ее фотографируют, часто берут на руки незнакомые люди. Полина недовольно урчит, но агрессии не проявляет. Мы спускаемся в кофейню в холле офиса, она быстро оббегает все интересные места и садится, как и любит, на диван рядом с хозяином.

— В кофейнях нас не выгоняют. Но в некоторые заведения я ее даже не беру, туда просто не комильфо ходить с домашним животным.

Хозяин рассказывает: с того момента, как у него появилась кошка, они часто выбирались вместе на улицу, ездили с большой компанией на фестиваль и сплавлялись на байдарках. Везде Полине было интересно. После работы, на курсах, кошка тоже часто проводит время вместе с Максимом. Часто фотографии совместных вылазок айтишник публикует у себя в инстаграме.


— Когда я приезжаю с ней на вокал или танцы, ребята могут пожмякать ее немножко. Все и везде реагируют на нее положительно. Во время моих занятий она гуляет сама по себе, находит какое-нибудь местечко и сидит там. Но единственное место, где Полина может сидеть бесконечно, — у меня на плечах, — говорит Максим.

По его словам, их совместные прогулки радуют минчан: как-то Полина спасала от слез чужого плачущего ребенка, которого в переходе не могли успокоить родители. На дороге все тоже реагируют положительно. А вот таксисты не рады, когда Максим берет с собой кошку.

— Говорят: «А машину кто будет убирать?». Хотя она сидит у меня на руках. Но я круглогодичный велосипедист, поэтому зимой, скорее всего, тоже будем ездить вместе. Я уже заказал ей шарфик, можно еще попробовать кофточки, но будем смотреть, как она себя будет чувствовать. Если ей не понравится, минимизируем катания.


А вот одежда Максима после таких поездок с кошкой на плечах страдает: кофты, пиджаки, пальто — жертвенные вещи.

— Хоть я и стригу ей периодически когти, моя одежда все равно портится, ее приходится ремонтировать. Но я хорошо понимаю, что приобретаю взамен, когда несу материальные траты.

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Теги: Минск
 
 
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Как на домашнее животное реагируют коллеги и что подвигло хозяина брать кошку с собой на работу, фестиваль и даже в сплав на байдарках - в репортаже TUT.BY
 
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