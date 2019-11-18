На улице Космонавтов горела квартира, погибли два человека

Источник материала: Tut.by

В Минске горела квартира в многоэтажке на улице Космонавтов, 11. Погибли два человека. Подробности сообщает МЧС.





19 ноября в 11.20 в МЧС сообщили, что горела квартира на третьем этаже дома по Космонавтов, 11.

Спасатели вскрыли металлическую дверь. В одной комнате горел диван и постельные принадлежности, в другой на полу без сознания лежал 66-летний пенсионер — знакомый матери хозяйки квартиры. В коридоре на полу, также без сознания, лежала 65-летняя женщина. Обоих передали бригаде скорой медицинской помощи для реанимации.



Фото: МЧС

Спасти пострадавших не удалось, они погибли.

Эвакуацию в доме не проводили. Повреждено имущество, закопчена квартира. Рассматривается такая версия происшествия — неосторожное обращение с огнем во время курения.