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На улице Космонавтов горела квартира, погибли два человека
19.11.2019 14:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске горела квартира в многоэтажке на улице Космонавтов, 11. Погибли два человека. Подробности
19 ноября в 11.20 в МЧС сообщили, что горела квартира на третьем этаже дома по Космонавтов, 11.
Спасатели вскрыли металлическую дверь. В одной комнате горел диван и постельные принадлежности, в другой на полу без сознания лежал 66-летний пенсионер — знакомый матери хозяйки квартиры. В коридоре на полу, также без сознания, лежала 65-летняя женщина. Обоих передали бригаде скорой медицинской помощи для реанимации.
Спасти пострадавших не удалось, они погибли.
Эвакуацию в доме не проводили. Повреждено имущество, закопчена квартира. Рассматривается такая версия происшествия — неосторожное обращение с огнем во время курения.
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В комнате горел диван и постельные принадлежности. Возможно, причина пожара - неосторожное обращение с огнем во время курения.
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