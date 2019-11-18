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Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске

19.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Витебске открылся XXXII Международный фестиваль современной хореографии (IFMC).Он собрал артистов из Беларуси, Бельгии, Испании, Нидерландов, России и Украины. Открылся фестиваль спектаклем «Анна Каренина» — в исполнении артистов Московского государственного академического театра имени Вахтангова.

Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске

Режиссер спектакля Анжелика Холина показала свою трактовку классического произведения. Учредители форума — Витебский облисполком, Министерство культуры, Витебский горисполком, Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Организатор — Центр культуры «Витебск».

Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске

Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске

Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске

Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске

Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске

Источник: БелТА
Фото: Александр ХИТРОВ

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске открылся XXXII Международный фестиваль современной хореографии (IFMC).Он собрал артистов из Беларуси, Бельгии, Испании, Нидерландов, России и Украины....
 
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