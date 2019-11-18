Дети-торопыжки: жить никогда не бывает рано!

Источник материала: Единство

Преждевременные роды происходят по разным причинам. В большинстве случаев, они начинаются спонтанно. Но есть ряд факторов социального (тяжелая физическая работа, стресс, возраст беременной до 18 лет либо после 40 лет и т. д.), медицинского (инфекции половой системы, многоплодие, наличие в анамнезе медицинских абортов, сахарный диабет и т. д.), генетического характера, которые также могут привести к рождению малыша раньше срока. По оценкам международных экспертов, ежегодно в мире 15 миллионов детей рождаются слишком рано. Это более, чем каждый десятый ребенок. В Республике Беларусь ежегодно рождаются преждевременно около 4-4,5 тысяч детей и более 250 из них имеют экстремально низкую массу тела – до 1000 граммов. Каждый недоношенный ребенок сугубо индивидуален, он отличается от доношенного не только по внешнему виду. Несовершенны, не готовы к внеутробной жизни его внутренние органы и системы. У таких детей плохая регуляция температуры, они легко охлаждаются и так же легко перегреваются. У них отмечаются срыгивания и рвота, частично усваивают питательные вещества из молока, у некоторых отсутствует сосательный рефлекс, слаба также устойчивость к инфекции. Недоношенные дети предрасположены к целому ряду заболеваний: кровоизлиянию в мозг, пневмонии, анемии, поражению глаз и органов слуха и др.

Условия маминой утробы таким детям создаются искусственно, и малыш спокойно добирает свой вес и развитие, которые не успел получить внутриутробно.

Зачастую сразу после рождения многие недоношенные не могут самостоятельно дышать, потому нуждаются в специальном медицинском оборудовании, дорогостоящих лекарственных препаратах. В связи с этим экономические затраты на лечение и выхаживание таких малышей просто не сопоставимы с затратами на выхаживание доношенных новорожденных.

Глубоко недоношенные дети имеют более высокий риск развития инвалидности. Чаще всего это проблемы со зрением (крайнее проявление нарушения – слепота) и неврологические расстройства. Чем меньше срок беременности, в котором рожден ребенок, тем выше вероятность развития повреждений. Однако, благодаря современным методам диагностики и интенсивной терапии новорожденных, хрупкие недоношенные малыши сегодня имеют больше шансов на выживание и выхаживание с минимизацией последствий раннего появления на свет, чем 10 лет назад. Огромное количество недоношенных детей выросли не только здоровыми и полноценными, но и выдающимися людьми (И. Ньютон, А.Эйнштейн, У. Черчилль, Леонардо да Винчи и др.). Первый год жизни – самый важный для недоношенного малыша. Поэтому начинать реабилитацию следует как можно раньше, с первых дней-недель жизни, учитывая тяжесть состояния младенца. Ребенок должен слышать голоса родителей, чувствовать их прикосновения, ощущать себя нужным, любимым членом семьи с самого рождения.

Сегодня в Беларуси выживают до 90% недоношенных детей. Это лучший показатель среди стран постсоветского пространства и многих государств Европы. В нашей стране четко и слаженно работает система разноуровневого оказания перинатальной помощи матерям и детям, благодаря чему своевременное и современное применение наиболее прогрессивных способов выхаживания, лечения и реабилитации недоношенных детей позволяет им уже к 1,5-2 годам догнать своих сверстников в развитии.

В конце 2016 года родители детей, которые появились на свет раньше срока, создали республиканское общественное объединение «Рано», в котором семьи с преждевременно рожденным ребенком могут получить информационную и психологическую помощь, ведь рождение недоношенного малыша – это серьезнейший стресс для семьи. Знания, навыки и уверенность в себе родителей – залог успеха в развитии ребенка!

По инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми в 2009 году 17 ноября был учрежден Международный день недоношенных детей. «День белых лепестков» – называют его во всем мире, подчеркивая особенную хрупкость и незащищенность таких детей. Международный день недоношенных детей дает возможность рассказать о проблемах, связанных с преждевременными родами, отдать дань уважения медикам, которые помогают торопыжкам адаптироваться к новой жизни.

Выхаживание и воспитание детей, родившихся недоношенными, требует особых знаний, навыков, терпения, настойчивости и ответственности не только от медиков, но и от родителей. Жить никогда не бывает рано!

Н.В. Панковец, врач-неонатолог УЗ «Борисовский родильный дом»