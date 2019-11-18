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Совет ЕС одобрил подписание визового соглашения с Беларусью

19.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В документе также указано, что председатель Совета уполномочен назначить лицо, которое подпишет соглашение об облегчении выдачи виз.

Напомним, в октябре глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщал, что белорусская сторона готова подписать соглашение и ждет одобрения от партнеров в ЕС, однако из-за бюрократии в Евросоюзе и необходимости согласовать некоторые технические моменты процесс затягивается.

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС предусматривает стоимость визы для белорусов в 35 евро и изменение пакета документов для ее оформления. 

https://minsknews.by/

 
 
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Совет ЕС принял решение подписать визовое соглашение с Беларусью. Об этом говорится в Официальном журнале решений, опубликованном на сайте Совета ЕС.
 
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