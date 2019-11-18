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На стадионе «Луч» в Гомеле «надули» футбольный манеж
19.11.2019 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле завершается монтаж футбольного манежа в районе стадиона «Луч». Сегодня над полем с искусственным газоном появился купол высотой 22 метра.
Новый футбольный манеж — это воздухоопорное сооружение размером 115×82 метра с полем и трибунами на 500 мест.
Регулировка температуры внутри него будет выполняться с электронной панели «Умный дом». Контроль температуры и давления полностью автоматизирован при помощи сенсоров скорости ветра, температуры, снега и давления.
Как
Скапливаться снегу не позволит разница температур. Мембрана, которая накроет манеж, состоит из двух слоев, между которыми будет циркулировать горячий воздух. На случай сильного ветра предусмотрена система антишторм из толстых тросов, рассказали специалисты.
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Сегодня над полем с искусственным газоном появился купол высотой 22 метра.
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