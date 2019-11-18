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В Витебске на 18 лет осужден наркоторговец. Его обвиняли в смерти двух клиентов, но не смогли доказать

19.11.2019 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 ноября суд Первомайского района Витебска вынес суровый приговор местному жителю за оборот наркотиков и психотропов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: Reuters

Изначально мужчину обвиняли по самой «строгой», пятой части ст. 328 УК: мол, он в составе организованной группы торговал наркотиками и психотропами в крупном размере — и на его совести жизни двух человек, которые умерли после употребления его товара. За такое грозит до 25 лет лишения свободы.

Но в итоге суд переквалифицировал действия мужчины, исключив из обвинения эпизоды со смертью людей.

«Достаточных доказательств, позволяющих установить обстоятельства виновности обвиняемого в сбыте особо опасного наркотического средства, повлекшего по неосторожности смерть Д. и Л. в результате потребления ими наркотического средства, не предоставлено и в судебном заседании не добыто», — уточнили в суде.

Установлено, что не позже декабря 2018-го фигурант вошел в состав организованной группы, которая владела интернет-магазином по продаже наркотиков. И в течение четырех месяцев он получал сведения от руководителей о том, где спрятан товар — а затем покупал его, возил по Беларуси и России, делал тайники с наркотиками в Витебске и области. После чего передавал данные о месте закладок, откуда клиенты забирали товар. При обыске дома и в гараже у мужчины нашли запрещенные вещества.

Мужчину признали виновным и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

 
Теги: Витебск
 
 
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