В Гродно открылась бесплатная интерактивная выставка для детей. Там - все об интернете

Источник материала: Tut.by

В Гродно в детском филиале областной библиотеки открылась интерактивная выставка «Вселенная интернета» — это шесть интерактивных зон, где дети знакомятся с историей интернета, обучаются основным приемам защиты личной информации и сетевому этикету. В качестве экспонатов — генератор надежных паролей, kinect-экраны для борьбы с вирусами, сенсорная стена и еще много всего интересного.





В игровой форме школьники научатся создавать надежные пароли для своих аккаунтов, узнают, какую информацию о себе нельзя размещать в соцсетях и как защитить гаджеты от вредоносных программ. А на одном из стендов дети могут пройти опрос на тему кибербуллинга. Потом ответы обработают специалисты — и результаты исследования направят на разработку программ по повышению безопасности детей в интернет-пространстве.





Впервые «Вселенная интернета» открылась в Национальной библиотеке в сентябре 2018 года, затем переехала в Гомель. Этим летом более 4 тысяч школьников из 22 стран посетили ее в детском лагере «Зубренок», в ноябре экспозиция завершила работу в городе Глубокое Витебской области. Всего за время работы «Вселенной интернета» здесь побывали около 11 тысяч детей.

В Гродно выставка будет работать до февраля 2020 года. Вход — бесплатный, но надо предварительно зарегистрироваться на сайте detivinternete.by .

«Вселенная интернета» — это проект, который реализует компания МТС совместно с Министерством образования и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).