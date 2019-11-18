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МЧС устанавливает детские площадки во дворах Минска. Посмотрели, как они выглядят
19.11.2019 15:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске МЧС устанавливает детские игровые площадки, сегодня открыли две — на бульваре Тракторостроителей и на улице Восточной. Посмотрели, как выглядят горки от спасателей.
Тематические детские игровые площадки — это обычный детский комплекс с качелями, горками, лазалками. На них — номера службы спасения, правила безопасности.
— Детям дошкольного возраста нужно преподносить информацию в легкой игровой форме, — говорит официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо.
Раньше такие площадки оборудовали в детских садах. Теперь МЧС их устанавливает в жилых дворах. В Минске таких уже пять.
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Игровые площадки - обычный детский комплекс с качелями, горками, лазалками. На них указаны номера службы спасения и правила безопасности.
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