МЧС устанавливает детские площадки во дворах Минска. Посмотрели, как они выглядят

Источник материала: Tut.by

В Минске МЧС устанавливает детские игровые площадки, сегодня открыли две — на бульваре Тракторостроителей и на улице Восточной. Посмотрели, как выглядят горки от спасателей.





Тематические детские игровые площадки — это обычный детский комплекс с качелями, горками, лазалками. На них — номера службы спасения, правила безопасности.

— Детям дошкольного возраста нужно преподносить информацию в легкой игровой форме, — говорит официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо.













Раньше такие площадки оборудовали в детских садах. Теперь МЧС их устанавливает в жилых дворах. В Минске таких уже пять.