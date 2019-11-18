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Знакомьтесь - Антуан. Вьетнамец прожил в Гродно 25 лет - и от ностальгии открыл кафе на рынке

19.11.2019 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Антуан приехал в Гродно из Вьетнама более 25 лет назад. Сначала работал здесь на обувной фабрике, потом занялся торговлей — и наконец на рынке «Южный» открыл единственное в областном центре кафе с вьетнамской кухней «Nem Ханой». Говорит, все из-за ностальгии по родине: очень не хватало ему в Беларуси своего кулинарного места, где собирались бы соотечественники и где заодно можно было бы познакомить гродненцев с вьетнамской кухней. Рынок выбрал не случайно — работал здесь много лет. Формат заведения — простой и демократичный: такие точки общепита очень распространены и популярны во Вьетнаме.


В небольшом павильоне на несколько столиков то и дело хлопает входная дверь. В помещении сильно пахнет жареной едой, на стенах — картинки, видимо, вырезанные из вьетнамских журналов, с азиатскими красавицами, на прилавке — большая плетеная корзина с чайником. В общем, все почти так же, как и во вьетнамских забегаловках, которые можно увидеть в дорожных заметках блогеров-путешественников.

В меню, помимо традиционных вьетнамских блюд, есть и более привычные для нас бургеры и шаурма.

Антуан замечает — во Вьетнаме тоже развит фаст-фуд. А во время французской колонизации вьетнамцы попробовали, например, багеты с начинками, которые так и остались в национальной кухне.


Помимо информационного плаката с ценами на еду, в «Nem Ханой» весь ассортимент еще и выставлен на витрине. Готовить с утра блюда и ставить за стекло — тоже вьетнамская традиция.

В кафе работает сам Антуан (он здесь за хозяина и шеф-повара) и кассир-продавец, которая терпеливо объясняет посетителям, что такое нэм и предлагает попробовать традиционный суп Фо. Около прилавка достаточно быстро собирается очередь. Работы много — заведение пользуется популярностью. Правда, хозяин говорит, что пока на быструю прибыль не рассчитывает — кафе работает только полтора месяца.

 — Это маленькое заведение — в первую очередь моя собственная связь с Ханоем. Старались все обустроить, как там, во Вьетнаме. У нас, кстати, можно попробовать и вьетнамские чай и кофе.


Наш разговор с Антуаном все время прерывается: хозяину приходится разрываться между рассказом и приготовлением блюд для посетителей.

Главное, что подают в гродненском вьетнамском кафе — нэм, это рулетики из рисовой бумаги с разными начинками. В северной части Вьетнама, откуда родом мужчина, популярностью пользуются жаренные роллы — нэм ран. Такие и готовят в Гродно.

 — Их делают везде. И на улицах, и в дорогих ресторанах. В Ханое много туристов, поэтому и кафе тоже много, — рассказывает Антуан.

На родину он время от времени приезжает: там остались его родители. Говорит, что, может быть, на пенсии уедет туда насовсем.

 — А может, и здесь останусь. Мне хорошо и в Беларуси. Я полюбил вашу кухню: драники, блинчики, борщ, который тоже предлагаю своим посетителям. Такое смешение культур мне очень нравится, — говорит Антуан — и снова убегает на кухню. Через маленькое окошко можно увидеть, как он ловко крутит нэмы из рисовой бумаги.


Вьетнамцы в Гродно стали приезжать в 80-х годах. В 1975 году Северный (который придерживался социалистического курса) и Южный Вьетнам объединились. В 1978 году правительство азиатской страны подписало договор о дружбе и партнерстве с Советским Союзом. А в 1981 году было подписано специальное соглашение «О направлении и приеме вьетнамских граждан на профессиональное обучение на предприятия и организации СССР». За десять лет в Советский союз приехало около 120 тысяч вьетнамцев, они трудились на 372 промышленных предприятиях в семи республиках, в том числе и в Беларуси. В Гродно вьетнамцы работали на местных заводах и фабриках: «ГродноАзоте», «Химволокне», Камвольной фабрике. У Антуана был трудовой договор на несколько лет с обувной фабрикой.


Говорит, что сначала в чужой стране было тяжело и непонятно.

— Языка не знал, города не знал, все было не так, как дома. Я был молодой (тогда мне было 20 лет) и совсем неопытный. Уехал от родителей. Было страшно, если честно, на новом месте. То время даже вспоминать не хочется, — машет рукой Антуан и скрывается на маленькой кухне своего заведения.

Отработав положенное время на фабрике, Антуан уволился и решил остаться в Гродно. Как и многие его соотечественники, сначала занялся торговлей, потом перевез из Вьетнама сюда жену. Обустроился, выучил язык и вообще, как признается мужчина, привык жить в Гродно. Беларусь называет — «наша страна». Да и трое детей появились уже здесь.

 — Они вообще, наверное, уже местные. Гродно — это их родной город.

Сам же мужчина признается, что иногда скучает по своей родине. Когда рассказывает о кулинарных традициях Северного Вьетнама, мечтательно улыбается.


 — Кухня там очень разная. Все зависит от региона. Она не такая острая, как китайская, например, но, конечно, острее, чем белорусская. Добавляем много пряностей. В северном регионе одни традиции, в южном — другие. В Ханое очень популярен суп фо. Он появился в столице Северного Вьетнама в начале прошлого века и очень быстро стал популярным блюдом. У нас его готовят на мясном бульоне, добавляют куски говядины или курицы, рисовую лапшу и еще проростки бобов мунг. И, конечно, специи. Полное название такого супа — фо бо. Есть еще фо га — это блюдо из куриного бульона и с кусочками курицы. Я готовлю с говядиной, как дома.


В меню «Nem Ханой» есть еще вьетнамские пельмени — бан бот лок, но для упрощения заказа в кафетерии их называют «хинкали». Из традиционных вьетнамских блюд здесь продают рисовые чипсы. А еще предлагают газированные напитки из экзотических фруктов, которые пользуются популярностью у молодого поколения вьетнамцев.


 — Во Вьетнаме очень много кафе. Чаще всего это семейный бизнес. Большие и дорогие рестораны находятся в больших городах, а там, где населения поменьше — много забегаловок. Главный принцип при выборе места, где можно поесть туристу, — это количество вьетнамцев в зале.

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Теги: Гродно
 
 
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Антуан приехал в Гродно из Вьетнама более 25 лет назад. Сначала работал здесь на обувной фабрике, потом занялся торговлей и наконец на рынке «Южный» открыл...
 
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