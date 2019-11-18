В Польше задержали белоруса, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина в Вене

Источник материала: Tut.by

В Польше задержали белоруса, который участвовал в ограблении ювелирного магазина в Вене. Его подельника, также гражданина нашей страны, еще разыскивают. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: APA / LPD, взято с сайта vienna.at

Подозреваемого задержали при содействии ГУБОПиК в ночь на 18 ноября в Польше.

Ограбление , напомним, произошло 23 сентября в Вене. Двое вооруженных мужчин около 9.30 утра ворвались в ювелирный магазин, произвели несколько предупредительных выстрелов, разбили витрины и, похитив ювелирные изделия, скрылись на заранее подготовленном автомобиле. Владельцам магазина были причинены телесные повреждения.

В ходе мероприятий, проведенных правоохранителями Австрии, Беларуси и Польши, стало известно, что к совершению данного преступления причастен наш соотечественник, житель Гродненской области. В результате международной спецоперации в ночь с 17 на 18 ноября его задержали в Польше. Мужчина арестован для экстрадиции в Австрию.

В настоящее время австрийская полиция разыскивает второго нападавшего, также гражданина Беларуси.



Фото: пресс-служба МВД РБ

«В последние годы наблюдается тенденция выезда ранее судимых граждан Беларуси в страны Евросоюза для совершения преступлений. Чтобы противодействовать этому явлению, налажено тесное взаимодействие с правоохранителями иностранных государств. В особенности, это касается работы по раскрытию тяжких преступлений. Все поступающие оттуда запросы тщательно отрабатываются», — пояснил начальник отдела ГУБОПиК МВД Алексей Аксенов.

Белорусские правоохранители продолжает работу по сбору доказательств причастности указанных граждан к разбойному нападению.