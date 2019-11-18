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В Польше задержали белоруса, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина в Вене
19.11.2019 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Польше задержали белоруса, который участвовал в ограблении ювелирного магазина в Вене. Его подельника, также гражданина нашей страны, еще разыскивают. Об этом
Подозреваемого задержали при содействии ГУБОПиК в ночь на 18 ноября в Польше.
В ходе мероприятий, проведенных правоохранителями Австрии, Беларуси и Польши, стало известно, что к совершению данного преступления причастен наш соотечественник, житель Гродненской области. В результате международной спецоперации в ночь с 17 на 18 ноября его задержали в Польше. Мужчина арестован для экстрадиции в Австрию.
В настоящее время австрийская полиция разыскивает второго нападавшего, также гражданина Беларуси.
«В последние годы наблюдается тенденция выезда ранее судимых граждан Беларуси в страны Евросоюза для совершения преступлений. Чтобы противодействовать этому явлению, налажено тесное взаимодействие с правоохранителями иностранных государств. В особенности, это касается работы по раскрытию тяжких преступлений. Все поступающие оттуда запросы тщательно отрабатываются», — пояснил начальник отдела ГУБОПиК МВД Алексей Аксенов.
Белорусские правоохранители продолжает работу по сбору доказательств причастности указанных граждан к разбойному нападению.
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В настоящее время австрийская полиция разыскивает вторового нападавшего, также гражданина Беларуси.
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