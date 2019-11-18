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Каждый день, в любую погоду Жанна Янкович доставляет почту сельским жителям

19.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Каждый день, в любую погоду Жанна Янкович доставляет почту сельским жителям
Глядя на эту хрупкую молодую женщину, невозможно представить, что каждый день, за исключением выходных, ей приходится носить тяжелые сумки с корреспонденцией, с продуктами, с другими товарами, доставляя это своим клиентам.

С 1 февраля 2012 года Жанна Петровна Янкович работает почтальоном отделения почтовой связи Озаричи Пинского РУПС.

Казалось бы, стаж работы не такой и большой, однако на ее счету уже немало «плюсов». В мае 2018 года Жанна Петровна была награждена грамотой Пинского РУПС за достижение высоких производственных показателей, добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли связи. Дважды занимала призовые места в конкурсе «Лучший по профессии». В настоящее время фотография Ж.П. Янкович размещена на Доске почета Пинского района. И это о многом говорит. Жанна Петровна – не только профессионал высокого уровня, но и человек, которому клиенты доверяют, которого уважают и ждут как самого дорогого гостя или родного человека.

Почтальоном Жанна Янкович была не всегда и в Озаричи попала волей судьбы. Родилась она в деревне Высокое, окончила 9 классов местной школы и решила получить специальность мастера отделочных работ в Пинском лицее строителей. После окончания учебного заведения молодого специалиста направили в Пинский стройтрест № 2, где она устроилась штукатуром. Вскоре познакомилась со своим будущим мужем Олегом. Спустя время пара поженилась, и молодые супруги стали жить в Озаричах, на родине мужа. Подходящей работы там для Жанны Петровны по ее специальности не нашлось, а потом пошли дети. К слову, она многодетная мама – в семье воспитываются трое детей: Никита 14-ти лет, 12-летняя Мария и 10-летняя Анна.

К моменту выхода Жанны Янкович из декретного отпуска в местном почтовом отделении освободилось место почтальона – работница ушла на заслуженный отдых. Предложили это место Жанне, и она согласилась. Надо сказать, с новым сотрудником здесь не прогадали. Общительная, приветливая, доброжелательная, она сразу нашла общий язык и с коллективом, и со своими клиентами. Об этом красноречиво говорят ее успехи, выполнение всех доведенных ей планов. Почтальон Ж.П. Янкович обслуживает населенный пункт Соколовка, в котором проживает 162 человека, из них 86 пенсионеров. Доставляет 106 подписных изданий, план по реализации товаров выполняет на 300%. Результат работы – это и отзывы клиентов, которые любят своего почтальона, уважают и доверяют ей. В основном ведь приходится обслуживать пожилых людей, для многих из которых немаловажным является общение. А Жанна Петровна с удовольствием уделит минутку, чтобы поговорить с человеком, поделиться новостями.

Работу свою Жанна Петровна любит. Занимается она не только подпиской на периодические издания и доставкой корреспонденции. В ее компетенции также оказание разного рода услуг – это коммунальные платежи, оформление страховки, доставка на дом различных товаров. Кроме того, развиваются такие востребованные услуги, как почтовые отправления ускоренной почты, «1 класс», «Комфорт». Большим спросом пользуется Интернет-магазин. И об этом должны знать клиенты, чтобы воспользоваться ими.

…Каждый день, в любую погоду идет почтальон по деревне, доставляя ее жителям не только нужные газеты, журналы, товары, но и радость – радость от встречи с хорошим человеком.

Инна УРБАНОВИЧ
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Теги: Новости
 
 
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