Синоптики рассказали, когда пинчанам ждать похолодания

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и района сохранялась теплая без осадков погода. Средняя за сутки температура воздуха составила +8ºС, что на 7ºС выше средних многолетних значений. А температура воды в реках Пина и Припять на 8 часов утра составила 8,2 градуса. Во второй половине недели территория Беларуси окажется под влиянием периферии антициклона с центром над севером европейской части России, температурный фон понизится и приблизится к климатической норме.

Завтра, по словам метеорологов, сохранится теплая без существенных осадков погода. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер юго-восточный, умеренный, днем — порывистый. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.

В четверг, 21 ноября, на территории Пинска и района местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Порывы ветра в дневные часы усилятся до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +2…+7ºС.

В пятницу, 22 ноября, похолодает. В ночные часы местами ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, образуется слабый гололед, днем без существенных осадков. В ночные часы ожидается понижение температуры воздуха от -3 до +2 градусов, значения дневных температур ожидаются в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.