ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики рассказали, когда пинчанам ждать похолодания

19.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Синоптики рассказали, когда пинчанам ждать похолодания
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и района сохранялась теплая без осадков погода. Средняя за сутки температура воздуха составила +8ºС, что на 7ºС выше средних многолетних значений. А температура воды в реках Пина и Припять на 8 часов утра составила 8,2 градуса. Во второй половине недели территория Беларуси окажется под влиянием периферии антициклона с центром над севером европейской части России, температурный фон понизится и приблизится к климатической норме.

Завтра, по словам метеорологов, сохранится теплая без существенных осадков погода. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер юго-восточный, умеренный, днем — порывистый. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.

 

 

В четверг, 21 ноября, на территории Пинска и района местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Порывы ветра в дневные часы усилятся до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +2…+7ºС.

В пятницу, 22 ноября, похолодает. В ночные часы местами ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, образуется слабый гололед, днем без существенных осадков. В ночные часы ожидается понижение температуры воздуха от -3 до +2 градусов, значения дневных температур ожидаются в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Польше задержали белоруса, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина в Вене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика