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В Кобрине мужчина подобрал ключ от магазина, разбил витрину и вынес 30 мобильных и 12,6 тысячи рублей
19.11.2019 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из салонов сотовой связи в Кобрине украли 30 мобильных телефонов и более 12 тысяч рублей,
В конце октября 43-летняя сотрудница одного из магазинов обратилась в милицию. Женщина не смогла открыть ключом замок, а когда дернула за ручку — дверь оказалась открытой.
В торговом павильоне были разбиты витрины, пропали 30 мобильных телефонов различных марок, планшет и выручка на общую сумму более 12 600 рублей. Магазин не оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения, нет защитных роллет. Злоумышленник попал в помещение, подобрав ключ.
Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний житель Пинска. У него дома силовики обнаружили один из украденных телефонов. Позже он рассказал, что 23 похищенных телефона продал знакомому, 50-летнему пинчанину, скрыв правду об их криминальном происхождении.
Подозреваемый задержан, следователи дадут правовую оценку его действиям. Часть похищенного изъята.
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В Кобрине мужчина подобрал ключ от магазина, разбил витрину и вынес 30 мобильных и 12,6 тысячи рублей
Пропали 30 мобильных телефонов различных марок, планшет и выручка на общую сумму более 12 600 рублей. Злоумышленник попал в помещение, подобрав ключ.
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