ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобрине мужчина подобрал ключ от магазина, разбил витрину и вынес 30 мобильных и 12,6 тысячи рублей

19.11.2019 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из салонов сотовой связи в Кобрине украли 30 мобильных телефонов и более 12 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: t.me/pressmvd

В конце октября 43-летняя сотрудница одного из магазинов обратилась в милицию. Женщина не смогла открыть ключом замок, а когда дернула за ручку — дверь оказалась открытой.

В торговом павильоне были разбиты витрины, пропали 30 мобильных телефонов различных марок, планшет и выручка на общую сумму более 12 600 рублей. Магазин не оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения, нет защитных роллет. Злоумышленник попал в помещение, подобрав ключ.

Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний житель Пинска. У него дома силовики обнаружили один из украденных телефонов. Позже он рассказал, что 23 похищенных телефона продал знакомому, 50-летнему пинчанину, скрыв правду об их криминальном происхождении.

Подозреваемый задержан, следователи дадут правовую оценку его действиям. Часть похищенного изъята.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пропали 30 мобильных телефонов различных марок, планшет и выручка на общую сумму более 12 600 рублей. Злоумышленник попал в помещение, подобрав ключ.
 
Новости дня
Новости общества
 
Синоптики рассказали, когда пинчанам ждать похолодания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • черные брюки мужские классические в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика