В Кобрине мужчина подобрал ключ от магазина, разбил витрину и вынес 30 мобильных и 12,6 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

Из салонов сотовой связи в Кобрине украли 30 мобильных телефонов и более 12 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: t.me/pressmvd

В конце октября 43-летняя сотрудница одного из магазинов обратилась в милицию. Женщина не смогла открыть ключом замок, а когда дернула за ручку — дверь оказалась открытой.

В торговом павильоне были разбиты витрины, пропали 30 мобильных телефонов различных марок, планшет и выручка на общую сумму более 12 600 рублей. Магазин не оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения, нет защитных роллет. Злоумышленник попал в помещение, подобрав ключ.

Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний житель Пинска. У него дома силовики обнаружили один из украденных телефонов. Позже он рассказал, что 23 похищенных телефона продал знакомому, 50-летнему пинчанину, скрыв правду об их криминальном происхождении.

Подозреваемый задержан, следователи дадут правовую оценку его действиям. Часть похищенного изъята.