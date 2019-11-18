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В Гомеле на Сельмаше на месте «Рублевского» открывается «Санта»
19.11.2019 21:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Богдановича на месте универсама «Рублевский» 20 ноября открывается магазин «Санта». Первым покупателям раздадут 500 пачек бесплатного мороженого.
Площадь нового торгового объекта — около 600 м2. В магазине представят 12 700 наименований товаров. Покупателей ожидает разнообразие мясных изделий и молочных товаров, свежих фруктов и овощей. Кроме того, здесь можно будет найти десятки видов морской рыбы и морепродуктов.
Помимо отделов с товарами будет работать своя пекарня, гриль и пиццерия.
Торжественное открытие магазина запланировано на 14.00. Гостей будут развлекать ведущий и ростовые куклы, пройдут и конкурсы с призами.
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Торжественное открытие магазина запланировано на 14.00. Гостей будут развлекать ведущий и ростовые куклы, пройдут и конкурсы с призами.
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