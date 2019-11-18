В Гомеле на Сельмаше на месте «Рублевского» открывается «Санта»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Богдановича на месте универсама «Рублевский» 20 ноября открывается магазин «Санта». Первым покупателям раздадут 500 пачек бесплатного мороженого.



Фото носит иллюстративный характер

Площадь нового торгового объекта — около 600 м2. В магазине представят 12 700 наименований товаров. Покупателей ожидает разнообразие мясных изделий и молочных товаров, свежих фруктов и овощей. Кроме того, здесь можно будет найти десятки видов морской рыбы и морепродуктов.

Помимо отделов с товарами будет работать своя пекарня, гриль и пиццерия.

Торжественное открытие магазина запланировано на 14.00. Гостей будут развлекать ведущий и ростовые куклы, пройдут и конкурсы с призами.

Сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». Торговая сеть состоит из 100 розничных магазинов, в которых работает около четырех тысяч человек.