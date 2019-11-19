Цирк без животных. Мнение гомельчан и руководства цирка. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 19.11.2019
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Сильные новости (Гомель)
Уже давно в Беларуси обсуждают тему защиты животных, да, по факту есть статья уголовного кодекса 339(1). В ней поясняется, что жестокое обращение с животными повлекшее его гибель или увечья наказывается общественными или исправительными работами, или штрафом, может быть даже арестом и всё на срок до одного года. Правда, наказание за жестокое обращение с животными многие считают очень мягким, а на практике эта статься и вовсе не работает. Сегодня, на сайте «удобный город» существует петиция, её авторы просят запретить в Беларуси цирки с животными и приводят следующие аргументы: непригодные условия, в которых содержатся животные; невозможность содержания в нормальных условиях для оказания ветеринарной помощи и многом другом. Петицию подписали уже более 8,5 тысяч людей. Мы же решили узнать у гомельчан что они думают о такой перспективе, и считают ли что в цирках жестоко обращаются с животными.
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