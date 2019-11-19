В охранной части Полоцка началась большая стройка. Смотрите, что там происходит

Источник материала: Tut.by

В Полоцке началась реконструкция зданий Верхнего замка. Бывший больничный городок в центре города, рядом с Софийским собором, теперь станет домом для кадетов. Портал gorod214.by понаблюдал за началом масштабных работ.





Более пяти лет назад власти хотели превратить заброшенный больничный городок в туристический центр с гостиницей и другими объектами инфраструктуры. Но инвесторов для этого проекта не нашли. Вариант с домом для кадетов появился, когда стало известно, что полоцкое училище ищет здание для перевода своих учащихся на круглосуточное содержание.

Вначале реконструкция затронет три здания. Бывшую «красную больницу» с пристройкой преобразуют в учебный корпус, акушерское отделение станет общежитием, а в административном здании расположится музей кадетского движения. Несколько ветхих зданий снесут.















Работа в охранной зоне Полоцка имеет особенности. Гендиректор «Полоцксельстроя» Алексей Семенов рассказал «Полацкаму весніку», что рабочим придется заменить 23 тысячи кубометров земли. Причем сделать это вручную: в реконструкции примут участие и археологи.

Заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси Национальной академии наук Ольга Левко говорила, что предстоящие работы тревожат ученых:

— Ведь строительство может разрушить участки, которые нам хотелось бы подвергнуть дополнительным исследованиям. Но с другой стороны, возможно, только таким образом и удастся получить новую информацию, которая помогла бы ответить на некоторые вопросы.

Завершить реконструкцию планируют в 2021 году. В будущем кадетском городке будут жить и учиться 300 учащихся.



