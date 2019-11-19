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В охранной части Полоцка началась большая стройка. Смотрите, что там происходит
20.11.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке началась реконструкция зданий Верхнего замка. Бывший больничный городок в центре города, рядом с Софийским собором, теперь станет домом для кадетов. Портал gorod214.by
Более пяти лет назад власти хотели превратить заброшенный больничный городок в туристический центр с гостиницей и другими объектами инфраструктуры. Но инвесторов для этого проекта не нашли. Вариант с домом для кадетов появился, когда стало известно, что полоцкое училище ищет здание для перевода своих учащихся на круглосуточное содержание.
Вначале реконструкция затронет три здания. Бывшую «красную больницу» с пристройкой преобразуют в учебный корпус, акушерское отделение станет общежитием, а в административном здании расположится музей кадетского движения. Несколько ветхих зданий снесут.
Работа в охранной зоне Полоцка имеет особенности. Гендиректор «Полоцксельстроя» Алексей Семенов
Заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси Национальной академии наук Ольга Левко говорила, что предстоящие работы тревожат ученых:
— Ведь строительство может разрушить участки, которые нам хотелось бы подвергнуть дополнительным исследованиям. Но с другой стороны, возможно, только таким образом и удастся получить новую информацию, которая помогла бы ответить на некоторые вопросы.
Завершить реконструкцию планируют в 2021 году. В будущем кадетском городке будут жить и учиться 300 учащихся.
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В Полоцке началась реконструкция зданий Верхнего замка. Бывший больничный городок в центре города, рядом с Софийским собором, теперь станет домом для кадетов.
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