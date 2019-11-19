Политики-красавчики, небритый Зеленский, разнос от Лукашенко и кошка на плече - все за вчера

Если с утра встретить кошку, которая едет на плечах у своего хозяина-велосипедиста, день будет удачным. А если домашнего любимца взять с собой на работу, стресса точно будет меньше. Если уж вам совсем не хватает сил и энергии в эти серые дни, отправляйтесь к Ларисе на тренировку, в свои немного за 60 она сама активно занимается аэробикой и других тренирует. Сейчас бодренько расскажем вам о главном за вчера и пойдем все вместе с хорошим настроением работать. Поехали!
Мы уже писали, что ОБСЕ не признала парламентские выборы в Беларуси. Глава ЦИК Лидия Ермошина считает, что отчет наблюдателей субъективен и не подтвержден аргументами. В МИД Беларуси заявили, что не существует идеальных избирательных систем и при желании можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ. А что представляет из себя новый состав парламента? Выбрали несколько интересных фактов: без оппозиции, с большим количеством женщин, на треть состоит из «старых» депутатов.
Бюджет Беларуси на 2020 год во вторник прошел первое чтение в палате представителей. Впервые за шесть лет бюджет будет дефицитным (995,1 млн рублей, 0,7% ВВП), но Минфин заверяет, что его социальная ориентация сохранится. Так сколько уйдет на долги и зарплаты?
В начале 2018 года на окраине Борисова случилось ДТП, пострадал пешеход. По камерам определили, что мужчину могла зацепить фура, водитель которой уехал с места происшествия. Водителя задерживали, было много экспертиз, но дело приостановили. Тогда пострадавший и его адвокат добились перевода дела в УСК по Минской области. В этот раз дошло до суда. Потерпевший и его представитель настаивали на несоответствиях и подделке материалов следствия, которые они обнаружили. И вот председатель Следственного комитета возбудил в отношении следователя из Борисова уголовное дело за фальсификацию доказательств по делу о ДТП.
В Минске начали строить посольство Китая. В комплексе разместятся посольство, квартиры сотрудников и вспомогательные строения. Земля, где началось строительство, передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет. А знаете, где оно будет?
Вы хорошо спите? Знаете, какие бывают проблемы со сном? Это не только бессонница. К нам в студию пришли люди, которые страдают расстройствами сна: снохождением, бессонницей, сонным параличом. Наш герой, например, во сне стал душить жену, еще одна девушка просыпается и не может пошевелиться, а в это время ей кажется, что на груди — большая черная субстанция. Каково это, когда тебе снится кошмар, а ты не можешь пошевелиться, когда просыпаешься не в своей кровати и не помнишь, как это произошло?
Наталья Поспелова подняла очень важную тему: почему детей из детских домов семейного типа нельзя сразу, без перевода в интернат, определить в иностранную семью, которая хочет его усыновить? Вот например, мальчик ездил в одну итальянскую семью много лет подряд. Мальчик в Беларуси живет с детском доме семейного типа. Итальянская семья захотела его усыновить, но для этого ребенка нужно перевести в школу-интернат. Так по закону положено, якобы он же живет в семье. Но ведь процесс усыновления долгий, почему ребенок должен перенести очередной стресс?
Отправились в самый «польский» белорусский край и узнали, как там живут люди. А знаете, где это место? А вот почитайте наш репортаж и узнаете, отличается ли город от других белорусских населенных пунктов, есть ли там польская школа и где искать «польскость» в районе.
Дело о убийстве, которое произошло более 25 лет назад, рассматривают в минском суде. В 1993 году в Серебрянке убили бизнесмена, а из его квартиры вынесли деньги и технику. По версии следствия, убийство совершили женщина, у которой были отношения с убитым, и мужчина, гражданин Израиля. Женщина получила по этому делу 8 лет и уже отсидела их. Мужчина же все эти годы жил в Израиле, а в прошлом году его задержали в Германии и выслали в Минск. Он настаивает на своей невиновности.
О СПОРТЕ
В спорте вчера были снова одни поражения: в хоккее минское «Динамо» проиграло в Нижнем Новгороде местному «Торпедо», а сборная Беларуси по футболу провела свой последний матч в текущем году. В товарищеской встрече спортсмены проиграли сборной Черногории.
Досталось вчера спортсменам от президента страны. На совещании в Национальном олимпийском комитете Лукашенко заявил, что на мировых первенствах наши атлеты показывают не самые лучшие результаты. Он спросил, чего не хватает спортсменам, чтобы выступать лучше. И возмутился, что в последнее время слышны одни обещания, а результата нет. Скоро Олимпиада в Токио, президент поручил взять на индивидуальный контроль каждого олимпийца. Лукашенко рассказал, как спортсмены должны бороться в любых условиях, и привел в пример себя. На этом же совещании Лукашенко назначил своего старшего сына Виктора вице-президентом НОК, заявив, что в этом нет никакой конспирологии. Виктор Лукашенко занимает также пост помощника президента по нацбезопасности. Будет ли он совмещать две должности, пока не решено.