Политики-красавчики, небритый Зеленский, разнос от Лукашенко и кошка на плече - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если с утра встретить кошку, которая едет на плечах у своего хозяина-велосипедиста, день будет удачным. А если домашнего любимца взять с собой на работу, стресса точно будет меньше. Если уж вам совсем не хватает сил и энергии в эти серые дни, отправляйтесь к Ларисе на тренировку, в свои немного за 60 она сама активно занимается аэробикой и других тренирует . Сейчас бодренько расскажем вам о главном за вчера и пойдем все вместе с хорошим настроением работать. Поехали!





САМОЕ ВАЖНОЕ





САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

В новом выпуске проекта «Если к вам пришли» мы посмотрели, какая ответственность в разных странах предусмотрена за самые распространенные преступления : педофилию, убийство, наркотики, коррупцию и пьяное ДТП со смертельным исходом. Правда ли, что в Беларуси чуть ли не самые суровые наказания в мире ?

мы посмотрели, в разных странах предусмотрена : педофилию, убийство, наркотики, коррупцию и пьяное ДТП со смертельным исходом. Правда ли, что ? Вы хорошо спите? Знаете, какие бывают проблемы со сном ? Это не только бессонница. К нам в студию пришли люди, которые страдают расстройствами сна : снохождением, бессонницей, сонным параличом. Наш герой, например, во сне стал душить жену, еще одна девушка просыпается и не может пошевелиться, а в это время ей кажется, что на груди — большая черная субстанция. Каково это, когда тебе снится кошмар, а ты не можешь пошевелиться, когда просыпаешься не в своей кровати и не помнишь, как это произошло?

? Это не только бессонница. К нам в студию пришли люди, которые страдают : снохождением, бессонницей, сонным параличом. Наш герой, например, во сне стал душить жену, еще одна девушка просыпается и не может пошевелиться, а в это время ей кажется, что на груди — большая черная субстанция. Каково это, когда тебе снится кошмар, а ты не можешь пошевелиться, когда просыпаешься не в своей кровати и не помнишь, как это произошло? Наталья Поспелова подняла очень важную тему: почему детей из детских домов семейного типа нельзя сразу, без перевода в интернат, определить в иностранную семью, которая хочет его усыновить ? Вот например, мальчик ездил в одну итальянскую семью много лет подряд. Мальчик в Беларуси живет с детском доме семейного типа. Итальянская семья захотела его усыновить, но для этого ребенка нужно перевести в школу-интернат. Так по закону положено, якобы он же живет в семье. Но ведь процесс усыновления долгий, почему ребенок должен перенести очередной стресс?

? Вот например, мальчик ездил в одну итальянскую семью много лет подряд. Мальчик в Беларуси живет с детском доме семейного типа. Итальянская семья захотела его усыновить, но для этого ребенка нужно перевести в школу-интернат. Так по закону положено, якобы он же живет в семье. Но ведь процесс усыновления долгий, Отправились в самый «польский» белорусский край и узнали, как там живут люди. А знаете, где это место? А вот почитайте наш репортаж и узнаете, отличается ли город от других белорусских населенных пунктов, есть ли там польская школа и где искать «польскость» в районе.





Дело о убийстве, которое произошло более 25 лет назад, рассматривают в минском суде. В 1993 году в Серебрянке убили бизнесмена, а из его квартиры вынесли деньги и технику. По версии следствия, убийство совершили женщина, у которой были отношения с убитым, и мужчина, гражданин Израиля. Женщина получила по этому делу 8 лет и уже отсидела их. Мужчина же все эти годы жил в Израиле, а в прошлом году его задержали в Германии и выслали в Минск . Он настаивает на своей невиновности.

О СПОРТЕ

В спорте вчера были снова одни поражения : в хоккее минское «Динамо» проиграло в Нижнем Новгороде местному «Торпедо», а сборная Беларуси по футболу провела свой последний матч в текущем году. В товарищеской встрече спортсмены проиграли сборной Черногории.

: в хоккее минское «Динамо» в Нижнем Новгороде местному «Торпедо», а сборная Беларуси по футболу провела свой последний матч в текущем году. В товарищеской встрече спортсмены сборной Черногории. Досталось вчера спортсменам от президента страны. На совещании в Национальном олимпийском комитете Лукашенко заявил, что на мировых первенствах наши атлеты показывают не самые лучшие результаты . Он спросил, чего не хватает спортсменам, чтобы выступать лучше. И возмутился, что в последнее время слышны одни обещания, а результата нет. Скоро Олимпиада в Токио, президент поручил взять на индивидуальный контроль каждого олимпийца. Лукашенко рассказал, как спортсмены должны бороться в любых условиях, и привел в пример себя . На этом же совещании Лукашенко назначил своего старшего сына Виктора вице-президентом НОК, заявив, что в этом нет никакой конспирологии. Виктор Лукашенко занимает также пост помощника президента по нацбезопасности. Будет ли он совмещать две должности , пока не решено.

Все новости вторника, 19 ноября

Кстати, в скором времени киоски с талончиками могут исчезнуть. Где же талоны покупать будем? А вот хорошая новость для тусовщиков: популярная у минчан «Песочница» будет работать зимой . Но есть нюансы. Ради еще одного места, где можно поесть, вырубили много деревьев , хотя обещали только четыре. В начале рабочего дня дарим вам несколько минут развлечения: проверьте, что вы еще помните из хитов 2000-х и событий 90-х . И еще один бонус: фото самых очаровательных мужчин мировой политики (кстати, один из участников рейтинга, Зеленский, пришел на пресс-конференцию небритым ). Приятного просмотра!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY