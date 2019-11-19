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Посмотрите, как проходило голосование на некоторых избирательных участках Пинского сельского избирательного округа № 15
20.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Самая масштабная политическая кампания 2019 года завершена. В воскресенье, 17 ноября, состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. По Пинскому сельскому избирательному округу № 15 со значительным перевесом победу одержала директор ДРОЦ «Свитанак» Валентина Бегеба, по Пинскому городскому избирательному округу № 14 – председатель суда Пинского района и г. Пинска Александр Омельянюк.
Выборы прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Жители Пинщины имели право на свободное волеизъявление. Они в очередной раз проявили гражданскую активность и пришли на избирательные участки, чтобы отдать голос за своего кандидата. К тем, кто не смог прийти на участки в силу возраста или состояния здоровья, члены участковых избирательных комиссий приехали на дом.
Сам же день голосования прошел ярко и празднично. Артисты и коллекти-вы художественной самодеятельности порадовали избирателей концертными программами, торговля – широким ассортиментом продукции, тем более что на день выборов выпал и профессиональных праздник сельчан – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.
17 ноября стало в нашем районе ярким праздником и большим событием не только с точки зрения важности выбора, но и умения достойно организовать процесс голосования. К слову, за этим на избирательных участках Пинского сельского избирательного округа № 15 могли наблюдать аккредитованные представители общественных организаций, в том числе БРСМ, РОО «Белая Русь», совета ветеранов, профсоюзов, а также миссии СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Результаты выборов по Пинскому сельскому избирательному округу № 15 в понедельник огласила районная избирательная комиссия. Явка избирателей значительно превысила порог в 50 процентов и составила 87,4%. В голосовании приняло участие 56 411 человек, из которых 45 620 (80,9%) отдали свой голос за Валентину Бегебу. Анатолий Ковалец получил 3 733 (6,6%) голоса избирателей, Дмитрий Мороз – 3 644 (6,5%) голоса. В графе «против всех кандидатов» свой голос оставили 2 844 избирателя (5%).
Вероника НИКОЛАЕВА
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Посмотрите, как проходило голосование на некоторых избирательных участках Пинского сельского избирательного округа № 15
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