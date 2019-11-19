С 11 ноября по 11 декабря РУП «Могилевоблгаз» проводит Месячник по пропаганде безопасных методов пользования газом в быту

Источник материала: Кировец





С 11 ноября по 11 декабря 2019 года РУП «Могилевоблгаз» проводит Месячник по пропаганде безопасных методов пользования газом в быту. Жизнь каждого человека – это ценность. В связи с этим о Правилах пользования газом в быту жителям Кировщины напоминает начальник Кировского района газоснабжения Геннадий Пинчук.

Используемый в быту газ пожароопасен, а в смеси с воздухом в определенных пропорциях еще и взрывоопасен. Таким образом, утечки газа и неосторожное обращение с источниками открытого огня могут привести к пожарам. Взрыв газовоздушной смеси происходит не только от открытого огня, но и искры, которая может возникнуть в электрической сети при работе бытового электрического оборудования.

Во избежание возникновения аварийных ситуа­ций и несчастных случаев запрещается:

— допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет, недееспособных лиц, признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил бе­зопасного пользования этим оборудованием;

— оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;

— оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

— использовать для обогрева помещений газо­использующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи;

— производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего оборудования и его перестановку с применением сварки, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу индивидуальных прибо­ров учета расхода газа;

— привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор;

— сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

— использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;

— применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газо­использующего оборудования.

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно:

— прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по тел. 104;

— при этом в помещении запрещается пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалить из загазованного помещения людей и домашних животных.