Внимание, конкурс! ФПБ готова исполнить 7 желаний маленьких белорусов

Федерация профсоюзов объявляет новогодний проект "Мечты сбываются"

Ваши дети уже рассказали вам, что они хотят получить в подарок на Новый год? Мечтают о чем-то волшебном, необычном и, кажется, даже невероятном? Мы готовы помочь вам исполнить их мечты!Федерация профсоюзов объявляет новогодний проект "Мечты сбываются". До 8 декабря ждем от ваших детишек (до 16 лет) письма или видеообращения с их самыми сокровенными желаниями. Не забывайте ставить в теме письма пометку "Мечты сбываются" и оставлять телефоны для обратной связи. Семь самых оригинальных, добрых и смелых желаний мы воплотим в жизнь под Новый год вместе с нашим Дедом Морозом.Почему семь? Потому что чудеса должны равномерно распределяться по всей стране.