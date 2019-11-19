Внимание, конкурс! ФПБ готова исполнить 7 желаний маленьких белорусов

Постепенно близится к концу последний месяц осени, так что детки уже начинают сообщать родителям о желанных на Новый год подарках. Помочь исполнить мечту маленьких граждан решила Федерация профсоюзов Беларуси, объявив новогодний проект «Мечты сбываются». В рамках конкурса до 8 декабря дети до 16 лет могут отправить письмо или видеообращение с их самыми сокровенными желаниями с пометкой «Мечты сбываются» и телефонами для обратной связи. Семерку наиболее оригинальных, добрых и смелых желаний ФПБ претворит в жизнь под Новый год вместе с Дедом Морозом.
Ваши дети уже рассказали вам, что они хотят получить в подарок на Новый год? Мечтают о чем-то волшебном, необычном и, кажется, даже невероятном? Мы готовы помочь вам исполнить их мечты!Федерация профсоюзов объявляет новогодний проект "Мечты сбываются". До 8 декабря ждем от ваших детишек (до 16 лет) письма или видеообращения с их самыми сокровенными желаниями. Не забывайте ставить в теме письма пометку "Мечты сбываются" и оставлять телефоны для обратной связи. Семь самых оригинальных, добрых и смелых желаний мы воплотим в жизнь под Новый год вместе с нашим Дедом Морозом.Почему семь? Потому что чудеса должны равномерно распределяться по всей стране.